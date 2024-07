Será “Chebo” Martínez nuevo entrenador del Peluche Caligari para la Kings League Américas

Tras ser anunciado como nuevo director técnico del Chihuahua Savage, Edgar “Chebo” Martínez Avilés, ahora fue anunciado como entrenador del Peluche Caligari, por lo que iniciará una nueva etapa en el mes de septiembre al disputar la Kings League Américas, para posteriormente comandar al conjunto salvaje en el arranque de la Major Arena Soccer League a finales de noviembre.

A través de un comunicado, el club de los hermanos Montiel compartió: “¡Damos la bienvenida a Chebo Martínez, nuestro nuevo DT en Peluche Caligari! Con su experiencia y pasión por el juego, estamos listos para alcanzar nuevas alturas. DT campeón con La Bombonera en USA y DT de Chihuahua Savage Bicampeón de la MASL. ¡Prepárense para una estrategia ganadora y un equipo imparable!”.

Si bien, aún la Kings League Américas aún no anuncia la fecha de arranque del Segundo Split, se prevé que de inicio en el mes de septiembre con la fase regular del torneo, el cual tendrá 10 jornadas, para posteriormente pasar a los playoffs, luego al final four y concluyendo con la Gran Final, con una duración de poco más de dos meses.

Es así que quien comandará al conjunto del Chihuahua Savage, el “Chebo” Martínez, llegará para el arranque del campaña 2024-2025 de la MASL, que se pondrá en marcha a finales del mes de noviembre, con 13 franquicias que regresarán al circuito y dos posibles más que se unirán, mismas que se anunciarán próximamente.

Foto: Peluche Caligari

Cabe destacar, que Martínez Avilés ya participó en una etapa con la escuadra salvaje en la temporada 2022-2023, en la cual fungió como auxiliar técnico del estratega Everardo “Camarón” Sánchez, quien comandó al equipo chihuahuense a su primer campeonato.

Recientemente, el “Chebo” fue entrenador del equipo La Bombonera, el cual conquistó el campeonato del The Soccer Tournament, donde dirigió a jugadores del Chihuahua Savage como Carlos el “Poper” Hernández, Hugo la “Roca” Puentes, Iván Muñoz, Jaime Romero, Adrián Miller, José López y el capitán Roberto Escalante, quienes se llevaron el premio de un millón de dólares.

Durante este torneo, el estratega tuvo que comandar a este conjunto para vencer a equipo como la escuadra del ex delantero del Manchester City, Kun Agüero, el ex futbolista del Manchester United, Nani, así como ex jugadores del Inter de Milán y Borussia Dortmund

Además trabajar para los equipos antes mencionados, Martínez Avilés fue director del Pro Soccer Fitness, director técnico en el Turlock Cal Express de a Major Arena Soccer League y del Club Deportivo de Baja California en la segunda división de esta liga, así como preparador físico del Jahor Darul Tazim en la Premier League de Malasia, el San Diego Sockers de la MASL y en Club Tijuana de la Liga MX.