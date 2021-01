Siempre superando retos en las carreras de larga distancia

“Mi primera carrera de montaña fue Cueva de los Portales 12K en donde obtuve el tercer lugar de la rama femenil y que se llevó a cabo en Ciudad Cuauhtémoc en el mes de septiembre de 2016 y ahí fue donde nació mi inquietud por las carreras de montaña”: comentó la corredora Mireya Nieto Domínguez sobre sus inicios en esta modalidad atlética.

Ese mismo año, “corrí mi primer medio maratón en el 21K Oxxo. Después de eso participé en diversas carreras de 10K hasta 21K tales como La Barranquita UT & Trail en Creel, Namurachi, Kilómetro vertical en Barrancas del Cobre, El Encino 16K, 21K, Insport 10K Portales 15K, Basaseachi Acnico Eagle 12K, Festival de las cascadas 16K, 10K Cuauhtémoc.

La huesuda Hexatlon y 10K Namurachi entre otras.

Con apenas 4 años incursionando en este tipo de competencias, con el tiempo la originaria de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua comentó que: “me interesé más por la larga distancia y participe en Maratón de montaña en el Ultra Maratón Caballo Blanco de Urique en los años 2018, 2019 y 2020 y también

Ultra maratón de los Cañones 63K Guachochi en el año 2019”

“Represento al equipo de corredores de Mihinora Runners y Trail Run Endurance, y he tenido el apoyo de mi entrenador Manolo Herrera quien diseña mis planes de entrenamiento”.

“Siento que aunque es una disciplina relativamente nueva y no hay mucha promoción, cada vez la gente, atletas y empresarios tienen mas interés. No está bien apoyado tal vez porque hay mucho desconocimiento de éste deporte. Faltan mas carreras de ultra distancia, en donde los atletas podamos disfrutar eventos de calidad en organización y logística con buenas y retadoras rutas”.

“También hace falta apoyo económico para organizadores de carreras para que los eventos sean de calidad y con premiación o algo que incentive a los interesados en participar, y por otro lado, para los atletas hace falta apoyo económico o en equipo, (tenis, ropa, chalecos de hidratación etc.) Hay atletas que son destacados y no pueden participar en los eventos porque todo representa gastos, en hospedaje, comidas, transporte”.

En relación a los beneficios que ha tenido al practicar esta disciplina, mencionó que: “con este deporte he aprendido que no hay límites, con disciplina y dedicación puedes hacer lo que quieras, el cuerpo es increíble y te sorprendes a ti mismo lo que puedes lograr con él, yo empecé porque quería correr un maratón, pensaba que correría solo uno, pero me enamoré de éste deporte y de todas las sensaciones que te trae cada vez que cumples un reto o llegas a una meta”.

Y es a través del deporte como ha superado sus retos y limitaciones, pues “Siempre tuve la inquietud de correr un maratón pero fue hasta que se me diagnosticó asma cuando me decidí hacerlo. Hice el maratón y fue más satisfactorio de lo que imaginé, ya no quiero dejarlo y ahora siempre me estoy imponiendo nuevos retos y sé que eso me ayuda con mi situación”.

Por lo pronto ella ya tiene agendado para este año sus participaciones en el Ultra Maratón Caballo Blanco 80K en el mes de marzo, para lo cual ya se esta preparando.

CONÓZCALA

Nombre: Mireya Nieto Domínguez

Fecha de nacimiento: 07 abril de 1978

Lugar de nacimiento: Nuevo Casas Grandes Chih.

Edad: 42 años

Peso: 69 kilogramos

Estatura: 1.71 metros

Deporte: Carreras de montaña y Trail Run

Especialidad: Ultra maratón de montaña

