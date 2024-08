Siempre voy a querer más; disfruté cada momento: Alegna González por su participación en París 2024

La chihuahuense Alegna González lamentó que su participación dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024 terminó sin una presea, después de sus dos quintos lugares, tanto en los 20 kilómetros individuales como en Relevos Mixtos, aunque dice que no se dedicará al alto rendimiento por mucho tiempo, dice que momentos como el que vivió en la “Ciudad de la luz”, la motivan para seguir adelante.

“Siempre digo que no quisiera durar mucho en esto, porque es muy pesado y quisiera otras cosas de mi vida, pero momentos como este me dicen quedate e intentalo más. Lo bonito del deporte es que hay más competencias y habrá una revancha”, declaró la atleta de Ojinaga.

Un tanto frustrada lució la chihuahuense después de sus dos competencias, más al final de los Relevos Mixtos, creía que podía pelear por esa medalla, sin embargo, siempre tuvo que venir de atrás, ya que su compañero de equipo, Ever Palma, se relegó más de dos minutos de la punta durante su participación.

“Siempre voy a querer más y más, vamos dando pasos por lo pronto, me quedo con el apoyo de la gente que hizo el viaje hasta acá, disfruté mucho cada momento, nos apoyaron de todos los países, se sintió una vibra muy bonita”, expresó Alegna Ariday.

Debutaron los relevos mixtos en París 2024, en lo particular, a González Muñoz le gustó el formato, sin embargo, fue una prueba para ver si en el futuro podrán seguir con ella, algo que le encantaría a la chihuahuense, pues, es muy dinámica y puede aprovechar su velocidad dentro de los circuitos.

“Todos nos estamos adaptando a ella (Relevos Mixtos), hay que aprender a competir, es una prueba que es rápida, en lo particular me gusta, se me acomoda bien, tenemos dos tramos. No sabemos si va a seguir para próximas ediciones, pero solo me queda decir que es muy buena”, aseguró la chihuahuense después de su quinto lugar.

Ever Palma, quien fungió como compañero de Alegna en esta edición, dijo estar contento de haber formado parte del equipo mexicano en lo que fueron sus últimos Juegos Olímpicos. “Hacer equipo con esta mujer impresionante (Alegna González) es algo que me llevo para toda la vida”, aseguró el marchista de la Ciudad de México.

Alegna no quiso irse de París sin agradecer a todas las personas que siguen su carrera y la apoyan dentro del alto rendimiento, a pesar de que no quedó del todo conforme, aseguró que sabe sacarle el lado bueno a las cosas y disfrutó mucho su participación. Aunque no aseguró que asistirá a Los Ángeles 2028, dejó ver que tiene sed de revancha y con ganas de subirse al podio de los ganadores en el futuro, más en unos Juegos Olímpicos, que son la competencia que corona a los atletas.