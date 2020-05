Sofía Liliana Bencomo Jordán es veloz como el viento

Cumpliendo todos los procesos tanto selectivos y de índole formativos como atleta, la deportista chihuahuense Sofía Liliana Bencomo Jordán sigue el camino de los logros, triunfos y satisfacciones en su faceta de corredora especialista en pruebas de velocidad, lo cual es el reflejo de su dedicación y ganas de progresar.

“Empecé a correr desde que estaba en 6to de primaria y como siempre me ha gustado mucho estar activa, mis papás, Alberto Bencomo y Liliana Jordán, junto a mi hermano Luis, siempre me inculcaron que debía hacer deporte”, comenta Sofía, asimismo, agrega que: “La motivación la he encontrado en muchos lugares con personas que me han ayudado a crecer, desarrollarme a seguir esforzándome, pero principalmente mi familia y mis entrenadores, Miguel Prieto, con el que inicié y en la actualidad estoy con Enrique Germán”.

En su faceta competitiva ha obtenido un total de 8 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce en los eventos de Olimpiada Nacional en las pruebas de 400, 200 metros planos y relevos de 4x100 y 4x400 metros, todo esto dentro de las categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-23, ésta última donde aún tendrá actividad en el proceso deportivo anual.

Estudiante del Itesm, campus Monterrey, y representando al equipo de atletismo de esta institución, su próximo evento será de acuerdo a lo planeado, la etapa de Universiada Regional en fecha por confirmar.

“Me ha gustado correr porque me ha dado muchas satisfacciones, experiencias y oportunidades. He aprendido que el atletismo no es nada fácil en lo personal, porque es un deporte individual donde los resultados dependen de mí”.

EN CORTO

Nombre: Sofía Liliana Bencomo Jordán

Fecha de nacimiento: 2 de febrero 1999

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 21 años

Peso: 69 kilogramos

Estatura: 1.76 metros

Deporte: Atletismo

Especialidad. Velocista

Categoría: Sub-23

