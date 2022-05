Softbol de la UACh derrota a la IPN 5-1 en la Universiada Nacional

Con su victoria ante el equipo del IPN, la escuadra de softbol de la UACH consiguió su boleto a la siguiente fase de esta disciplina cuando dejó la pizarra final en 5 carreras a 1 para llegar a 2 victorias sin derrota y perfilarse a los playoffs en la Universiada Nacional UACJ 2022.

La cuenta se inició en la segunda entrada abrió Diana Duarte es out por la via 4-3 luego con infield hit de Leslie Delgado la pone en la primera, quien se robó la base para que luego Daniela Díaz con hit al izquierdo mandara a Leslie a home para ponerle números a la pizarra de manera parcial 1-0 para la UACH. Magaly Zúñiga es puesta out por ponche, luego base por bola de Amy Moreno puso a jugadoras en las esquinas vino Majo Zúñiga es puesta out con rodado al cuadro.

La siguiente carrera de la UACH cayó en la sexta entrada después de que Marcela Terrazas es dominada con rodada, vino Gaby Bañuelas conecta hit al central, Diana Duarte recibe base por golpe y Lesli Delgado con hit al derecho produce la segunda carrera.

Aylin Hernández dominó a sus 3 bateadoras en la parte baja del cuarto capitulo, misma situación cuando la lanzadora Karla Tellez dominó a las chihuahuenses para completar 4 entradas completas. La tónica siguió en el mismo esquema cuando Aylin despachó a sus 3 rivales.

La ofensiva que finiquitó la victoria de las chihuahuense se cristalizó en la parte alta de la última entrada, cuando después de poner out a Magaly Zúñiga con elevado al izquierdo, vino Emy Moreno con hit sencillo al central, luego dominaron a Majo Zúñiga y vino Marisol Quezada con doblete al jardín derecho para mandar a Emy a home para el parcial 3-1.

Luego con dos outs en la pizarra, Marcela Terrazas llega a primera por golpe, Gaby Bañuelas se pone en la inicial por error de la short stop rival para que se anotaron 2 carreras mas y estar con amplia ventaja de 5-1 y terminar ese episodio con rodada a la lanzadora Diana Duarte es puesta out.

Necesitando únicamente 3 outs para la victoria, dominaron a Frida Palomares por la vía 5-3, luego poncharon a Tania Castorena y por la vía 4-3 Jabnia Maya la Uach consigue el último out para obtener su segunda victoria en este evento.

Aylin Hernández se acreditó la victoria por las chihuahuenses en labor de relevo de Fernanda Juárez, lanzando 5 entradas en donde enfrentó a 16 bateadoras, no aceptó carrera, concedió 2 pasaportes, ponchó a 3, en tanto que la derrotada, Karla Téllez lanzó el juego completo enfrentando a 31 rivales, aceptó las 5 carreras, le conectaron 6 hits, otorgó 3 bases por bola y golpeó a 3.

Por la UACH, las mejores con el tolete fueron: Lesly Delgado con 2 hits, 1 producida y 1 anotada, Marisol Quezada con hit doble, produce 1 carrera y Gabriela Bañuelas con 1 imparable.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 T

UACH 1 0 0 0 1 3 5

IPN 1 0 0 0 0 0 5

EL DATO

TERCER partido de la UACH este domingo a las 8 de la mañana ante la UdeG