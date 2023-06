Son Caudillos los campeones invictos en la Liga de Futbol Americano 2023

Caudillos de Chihuahua coronó una temporada perfecta y se adjudicó el Tazón México en la gran final de la Liga de Futbol Americano LFA 2023 al vencer en el cotejo celebrado en el estadio olímpico de la Uach con 18,750 aficionados a la escuadra de Dinos de Saltillo cuando la pizarra quedó con dígitos de 10 puntos a 0.

FOTO: PEDRO CÓRDOVA

Como era de esperarse, ambas escuadras, las mejores del torneo, iniciaron las acciones en un gran duelo sobre el campo de juego, en los que cada uno de los estrategas buscó ponerse rápidamente al frente en la pizarra, comandando las ofensivas por los locales Jemery Johnson y por los contrarios Erick Niño de la Rosa.

Caudillos inició la primera serie ofensiva con Manigo que consiguió primero y diez en pase corto y tras varias jugadas que generaron ganancia de yardas, se anuló la anotación de Mejía por un sujetando y sin poder hacer daño tuvieron que despejar el balón para que Dinos tuviera su primera ofensiva donde los locales impidieron el avance rival y siguieron iguales 0-0.

FOTO: PEDRO CÓRDOVA

En la segunda ofensiva de Caudillos, lograron llegar a zona roja para y jugándosela en cuarta lograron por medio de Justin Lewis llegar hasta la yarda 4 aunque tuvieron que utilizar hasta la tercera y cuarta oportunidad ofensiva, pero fueron contenidos por los visitantes que impidieron la anotación local y con esto, estar iguales sin modificar

Para el segundo cuarto, la ofensiva la inició el equipo local que tuvieron que llegar hasta la cuarta oportunidad que no lograron concretar y entregaron el balón al rival, el que después de una serie de jugadas logró tocar la puerta y llegar a zona roja y en cuarta oportunidad mantuvieron la posesión del balón en la yarda 4, pero Octavio Gonzalez logro captura del coreback y en intento de gol de campo, Vallina lo falla para mantenerse inmaculado el marcador 0-0 en menos de 6 minutos de este lapso y ya con mas de 40 jugadas ofensivas entre ambas escuadras hasta ese punto.

Intercambiando el control de las jugadas con el balón, y con claras opciones de anotar, las ofensivas no lograron concretar puntos, siendo factor en este período la intercepción del pase lanzado por Johnson por parte del jugador Víctor Sánchez Pulido para consumir los segundos restantes e irse al descanso del medio tiempo con el 0-0 parcial lo que significó la primera ocasión en que Caudillos se va en ceros en el medio tiempo en la temporada.

En el tercer cuarto la ofensiva la inició el equipo visitante siendo encajonados dentro de su propio campo y tuvieron que entregar al balón, pero los locales no aprovecharon y en bloqueo de patada de despeje, Dinos inició la ofensiva pero Jorge Luis Revueltas logró la intercepción para que Caudillos iniciaran otra serie más en el partido.

Y en lo que parecía la primera anotación por parte de Harris, finalmente en jugada revisada, no se acreditó la anotación para continuar igual en el marcador. Sin embargo, después de que Harris llega a la yarda 6, en jugada por tierra, Fernando Mejía consigue atravesar la línea de touch down para poner las cosas en el marcador 6-0, para que Héctor López consiguiera el punto extra para ponerse 7-0 a menos de 6 minutos de este lapso. Los visitantes se acercaron a la línea de anotación, pero no les alcanzó el tiempo y terminó este período con la ventaja aún para los chihuahuenses 7-0.

En el último cuarto, en el intento por anotar en patada gol de campo de 3 puntos, Ballinas falla para que su equipo siguiera sin puntos, lo que si pudo aprovechar Caudillos con López que logró los 3 puntos adicionales para el 10-0 parcial en menos de 11 minutos de finalizar.

Manejando el cronómetro a su favor, Saúl Torres consigue atrapada al tiro de Johnson en menos de 3 minutos, y el propio Johnson aporta con jugada ofensiva en la pausa de los dos minutos y con dos jugadas de rodilla en tierra para consumir el tiempo, llevarse el triunfo en esta histórica jornada en la capital chihuahuense.

MARCADOR:

Caudillos 10-0 Dinos

ASISTENCIA:

18,750 aficionados

LA CLAVE DEL TRIUNFO:

La defensiva

MVP:

# 93 Octavio Noé González de Caudillos

EL APUNTE

Caudillos se corona de manera invicta en este torneo