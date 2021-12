Spartac Racing Team cierra la temporada de súper copa con triunfo y podios

Spartac Racing Team cerró la temporada 2021 de Súper Copa con una victoria y dos podios en el Autódromo Miguel E. Abed tras completar la cita doble de este domingo.

Los dos pilotos de la plantilla chihuahuense visitaron el podio este domingo, demostrando el buen nivel con el que llegó el equipo para el cierre de la campaña 2021.

Rafael Vallina, del #0 Coca Cola Sin Azúcar, mostró buena velocidad en las dos competencias corriendo dentro de la Clase Pro 2 de la categoría Gran Turismo México, cerrando la primera dentro de la segunda posición de los mismos autos de su clase, pese a que se le vio con problemas para arrancar en la parte media de la competencia, que es cuando queda congelada.

A pesar de esto, logró incorporarse a la carrera para la segunda parte y ganar segundo. En la segunda disputa del día se volvió a mostrar sólido y cerró como el mejor auto Pro 2 para quedarse con la victoria.

“Fue un domingo de competencia muy grato. Se concretaron las cosas, en la primera carrera aunque arrancamos mejor tuvimos un detalle mecánico en la rearrancada de la bandera amarilla de competencia. No obstante, se hicieron las reparaciones pertinentes, por lo que quiero agradecer al equipo por el excelente auto que me dieron, ya que pudimos remontar después de esto y llegar al segundo lugar. Logramos rescatar muy buenos puntos.

"En la segunda carrera nos fuimos con todo, ya que arrancamos en octavo general y nos colocamos en mejores posiciones, llevábamos buen ritmo y poco antes de la bandera amarilla cometí un error, lo cual nos rezagó varias posiciones, pero debido al excelente auto tuve la oportunidad de avanzar rápidamente y esto nos permitió irnos al primer lugar de la categoría en la carrera. Este resultado fue muy bueno, porque estas dos carreras nos permitieron avanzar del tercer lugar en el campeonato al segundo. Sé que el hubiera no existe, pero si las situaciones que tuvimos en las carreras no se hubieran presentado pudimos haber estado en el primer lugar del campeonato de nuevo. Eso es pasado, tenemos el segundo lugar, la verdad estoy muy contento por el crecimiento, todo el avance, progresión del equipo y así nos vamos, a comenzar a planear la siguiente temporada. Me voy con gran sabor de boca, comprometido, motivado, listo para festejar y agradezco todo el apoyo de la gente que ha estado en esta temporada”, indicó el chihuahuense.