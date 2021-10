Spartac Racing Team termina con éxito en Nascar Peak Aguascalientes

La escuadra chihuahuense Spartac Racing Team se enfrentó este fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México a la octava fecha de Nascar Peak México Series, donde el piloto Rafael Vallina se colocó décimo segundo en la categoría Challenge.

El óvalo de 7/8 de milla (1.4 kilómetros) fue nuevamente el escenario del Campeonato Mexicano de Autos Stock continuando con la segunda parte de la temporada 2021 para una carrera de 169 vueltas, en el cual Rafael Vallina y su equipo rescataron datos importantes de cara a las siguientes rondas de la temporada, enfilándose a las rondas finales.

En la carrera Vallina no tuvo una de sus mejores actuaciones esta campaña al ocupar la posición 25 de la clasificación general y décimo segundo de la categoría Challenge. El conductor del #0 Coca Cola Sin Azúcar – Jomtel – ITCR Infraestructura, terminó con éxito la competencia a pesar de algunos inconvenientes mecánicos, los cuales se presentaron a lo largo de la competencia pero se pudieron resolver.

“Esta no fue la carrera que nos hubiera gustado. Al principio tuvimos un buen auto pero se convirtió en algo crítico por algunas cuestiones que no funcionaron. Sé que no pasa nada, porque al final de cuentas seguimos aprendiendo como equipo para mejorar. Volveremos más fuertes, por mi parte aprendí mucho, esta es una gran pista y correrla es maravilloso por los desafíos que representa, así como la velocidad que alcanzamos y su peraltado. También contamos con la presencia del público y nos debemos a ellos, espero que se hayan ido con un buen espectáculo”, comentó el piloto y también dueño de equipo, Rafa Vallina.

El siguiente compromiso de la serie se llevará a cabo los próximos 23 y 24 de octubre en San Luis Potosí, llegando así a la fecha 9.