Su sueño está al alcance

Francisco Pedroza tiene 25 años practicando el taekwondo, y después de una larga trayectoria, finalmente en el 2021 tendrá la oportunidad de cumplir con el sueño tras haber clasificado a Tokio 2020, en la categoría K44 más de 75 kilos, donde espera cerrar con broche de oro su carrera deportiva.

En el inicio de su camino en el taekwondo, originario de Ciudad Juárez, competía en eventos con deportistas convencionales y fue hasta el 2013 cuando comenzó a incursionar en el parataekwondo, y una medalla mundial y la clasificación a los Juegos Paralímpicos, son sus logros más importantes en esta modalidad.

“Yo practico desde los siete años, y empecé con el kenpo karate por mi papá, quien siempre quiso practicar un arte marcial y económicamente no pudo hacerlo. Entonces ahí duré cinco años, y después descansé un tiempo porque entré en mi etapa de crecimiento, y a los 15 años me invitó un compañero a una clase muestra de taekwondo y me gustó mucho”.

En el 2016 llegó a ser parte por primera vez de una selección nacional, algo que venía buscando en todo su trayecto como deportista, y ese logro lo motivó para continuar cumpliendo sueños, y en marzo de este año en Costa Rica logró ese boleto a los Paralímpicos.

“A los 18 años hago mi cinta negra, y empiezo a competir en selectivos regionales y estatales, y de primera fuerza, en torneos con deportistas convencionales. De ahí entro a la Universidad, y entré al equipo representativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, e igual fui campeón estatal y regional durante los cuatro años de mi licenciatura, además llegué a los nacionales, pero nunca pude llegar al podio, y siempre quedaba en la primera y segunda ronda.

“Siempre fue mi sueño. Como convencional siempre quise llegar a una selección, pero nunca se me dio. Se hace el selectivo y era para conformar al equipo que iría al Panamericano de Costa Rica, y fue la primera participación que tuvimos como equipo, y ahí logré el bronce. Después se integró al equipo que iría al Mundial en Londres 2017 y logré el bronce, lo que fue la primera medalla mundialista para México.

“El objetivo de cualquier deportista es estar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. La verdad estoy muy contento y más que nada motivado porque ya podré estar ahí cumpliendo mi sueño, y ahora mi objetivo es prepararme fuerte para lograr subir al podio en los Paralímpicos.

“Sí. Pienso que ya el cuerpo no da más y tiene su límite, pero ya veremos en ese momento qué es lo que pasa, cómo me siento, pero lo más probable es que ya me retiré. La motivación que tengo es que en los Paralímpicos tenga mis últimos combates, dar lo máximo y hacer historia”.

