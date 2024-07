Tendrá Chihuahua Savage nuevo entrenador

Tras terminar campeón con el equipo de La Bombonera en el The Soccer Tournament, el entrenador Edgar “Chebo” Martínez Avilés, llega para ser el nuevo director técnico del conjunto Chihuahua Savage, quien estará comandando a la escuadra del estado grande en la temporada 2024-2025, en la que buscarán el tricampeonato.

Martínez Avilés llega a su segunda participación dentro del cuerpo técnico del conjunto salvaje, luego de formar parte como auxiliar técnico en el equipo campeón de la temporada 2023-2024, en un equipo en el que se encontraba al frente Everardo el “Camarón” Sánchez.

Además de formar parte de estas escuadras, fue director del Pro Soccer Fitness, director técnico en el Turlock Cal Express de a Major Arena Soccer League y del Club Deportivo de Baja California en la segunda división de esta liga, así como preparador físico del Jahor Darul Tazim en la Premier League de Malasia, el San Diego Sockers de la MASL y en Club Tijuana de la Liga MX.

A través de un comunicado, la directiva de la escuadra del Chihuahua Savage, le dio la bienvenida: ¡El gran regreso de Edgar Eusebio Martínez Avilés, mejor conocido como Chebo! Antes auxiliar técnico ahora nuevo entrenador del gran Chihuahua Savage Bicampeón de Major Arena Soccer League. Con tu experiencia y conocimiento llevaremos nuestro equipo a otro nivel en esta nueva temporada que nos tiene con grandes expectativas. Chebo, bienvenido a la familia Savage”.

Edgar “Chebo” Martínez Avilés / Foto: Chihuahua Savage

Recientemente el “Chebo” Martínez quedó campeón al comandar al equipo de La Bombonera en el The Soccer Tournament, en el que vencieron a equipos como el conjunto del exdelantero del Manchester City, Kun Agüero, el ex futbolista del Manchester United, Nani, así como ex jugadores del Inter de Milan y Borussia Dortmund, llevándose el premio de un millón de dólares.

Con esta noticia, se asegura que el director técnico campeón Genoni Martínez, no volverá para la siguiente temporada, quien llegó luego de una mala racha del conjunto salvaje, para enderezar el barco y finalmente conseguir el tan ansiado bicampeonato en la liga binacional.

Esta es la primera incorporación que anuncia el cuadro del Chihuahua Savage y con la venta del mercado de la MASL abierta, se espera que próximamente, la escuadra del estado grande continúe compartiendo las altas y bajas, hasta mostrar el roster con el que disputarán la campaña 2024-2025.