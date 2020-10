Djokovic avanza a semifinales en Rolan Garros

París.- El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, se clasificó a sus décimas semifinales de Roland Garros después de derrotar 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 al jugador español Pablo Carreño (18o), y se medirá por un puesto en la final del Grand Slam parisino con el tenista griego Stefanos Tsitsipas.

De esta forma, Djoko saldó su deuda consigo mismo después de haber sido descalificado ante el propio Carreño en octavos del US Open, cuando en una pérdida de control golpeó con fuerza con una pelota el rostro de una juez de línea.

Djokovic, en busca de su segundo título sobre la arcilla parisina, que sería su 18o 'grande', se medirá el viernes por un puesto en la final con el griego Stefanos Tsitsipas (6o), verdugo horas antes del ruso Andrey Rublev (12o).

Con problemas físicos (molestias en su brazo izquierdo y una banda muscular en su cuello), el serbio logró al final superar a un Carreño que dio la sorpresa en el primer set.

En dos ocasiones el serbio llamó al fisioterapeuta para recibir masajes en su bíceps izquierdo. Pero poco a poco, entre gritos de cólera a veces y otras, la mayoría, de alegría, Djokovic fue destapando el tarro de sus esencias del mal recuerdo.

Mientras Carreño, cuartofinalista sobre la arcilla parisina en 2017, no pudo convertirse en el 13o español en llegar a semifinales de Roland Garros en la era Open, para el serbio será su 38a presencia entre los cuatro mejores de un Grand Slam.

Descartada la final española en esta edición de Roland Garros, el duelo por el título y por la carrera por el mayor número de 'grandes' entre los dos favoritos Nadal-Djokovic está un paso más cerca.

Pero antes Djokovic deberá ganar a un Tsitsipas que derrotó al ruso Andrey Rublev (12o) 7-5, 6-2, 6-3 y Nadal deberá hacer lo propio con el argentino Diego Schwartzman. Tsitsipas ha ganado 15 sets consecutivos en el torneo, después de haberse visto dos sets abajo ante el español Jaume Munar en primera ronda.

"Me estoy sintiendo muy cómodo en esta pista y, a pesar de no haber tenido un buen inicio y de que me rompiese el servicio, recordé mi carácter luchador. Puse mi cerebro en marcha y encontré la solución", afirmó Tsitsipas desde la pista Philippe Chatrier, sin revelar totalmente el secreto de su victoria.

En el cuadro femenino dos jugadoras que ya saben lo que es ganar un Grand Slam, la checa Petra Kvitova (Wimbledon 2011 y 2014) y la estadounidense Sofia Kenin (Abierto de Australia 2020), se clasificaron este miércoles a semifinales de Roland Garros, y se citaron para el jueves por un puesto en la final.

La otra semifinal del torneo lopondrá a la joven polaca Iga Swiatek (54a), de 19 años, con la sorpresa argentina salida de las previas Nadia Podoroska (131a), ambas clasificadas el martes.

La joven estadounidense Sofia Kenin, N.6 del mundo, selló su billete para su primera semifinal de Roland Garros tras vencer a su compatriota Danielle Collins (57a), visiblemente lastrada por problemas físicos en el tercer set, 6-4, 4-6, 6-0.

A sus 22 años, Kenin se enfrentará a la checa Petra Kvitova (11a) en busca de su segunda final de Grand Slam.