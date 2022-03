Tiene Fernando Yeray la mira puesta en regional Conade de Judo

Con la obtención del campeonato estatal dentro de la categoría Sub15 de la disciplina de judo que logró durante el evento de los Juegos Estatales Conade celebrados recientemente en Parral, Chihuahua, el judoca capitalino Fernando Yeray Santillanes Moreno fue protagonista en esta competencia y de paso, obtuvo su pase a la fase regional.

Con apenas 4 años dedicado a la practica del judo y a punto de cumplir 14 años, el capitalino le ha dedicado el triunfo a su abuelo Pedro Santillanes Márquez, quien junto a su padre, siempre han luchado por el reconocimiento de esta disciplina en los diferentes torneos y competencias de manera oficial.

Actualmente representa a la selección Chihuahua en este proceso deportivo de los Juegos Conade, siempre bajo la batuta de su entrenador y papá, Fernando Santillanes, teniendo ahora en la mira el evento pre nacional de este deporte que tendrá lugar en la ciudad de Aguascalientes, el cual esta programado a realizarse del 8 al 10 de abril.

De igual manera, el apoyo de su familia ha sido determinante en este proceso formativo de Fernando Yeray, pues sus padres Luis Fernando Santillanes y Ninel Moreno, siempre lo han conminado a superarse día a día en esta disciplina.

Como todo buen deportista, no descuida su formación académica, pues actualmente cursa los estudios de segundo grado en la Escuela Secundaria Federal número 2 de esta capital, demostrando que el estudio y el deporte se pueden combinar para el desarrollo integral de una persona.

“El judo es un deporte que practico por la influencia y apoyo de mi abuelo y mi papá, quienes me inculcaron y fueron mi ejemplo pues ellos mismos lo practicaron y me lo transmitieron, lo que me llamó mucho la atención y de ahí el gusto por esta disciplina”: dijo el deportista chihuahuense.

CONÓZCALO

Nombre: Fernando Yeray Santillanes Moreno

Fecha de nacimiento: 10 de Abril de 2008

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 13 años

Peso: 89 kilogramos

Estatura: 1.85 metros

Deporte: Judo

Categoría: Sub 15