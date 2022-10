Tiene "La Bella Fernández" una historia de superación y valentía en el boxeo

La pugilista Karina “La Bella” Fernández, narró cómo fueron los momentos en los que vivió violencia psicológica y física por parte de su expareja y cómo el boxeo la ayudó a romper ese círculo vicioso que ahora la coloca como la primera mujer campeona mundial en el boxeo en la historia de Ciudad Juárez.

Karina, recuerda que todo inició en su adolescencia cuando entró en la rebeldía, constantemente se peleaba con sus padres y se iba de fiesta.

FOTO: Cortesía | Karina Fernández

A los 16 años creyó estar enamorada y se fue a vivir con quien se convertiría en el padre de su hijo, el primer año fue todo color rosa, sin embargo, al quedar embarazada comenzaron los disgustos y con ello vinieron los pleitos.

Antes de continuar compartiendo su historia, la pugilista, quiso hacer una pausa para compartir uno de sus aprendizajes de vida: “La violencia empieza y termina hasta donde uno quiere, no hay método mágico, no hay una solución de ayuda, si uno mismo no quiere salir de ese círculo vicioso”.

FOTO: Cortesía | Karina Fernández

Lo que la mantuvo por años soportando violencia, era no perder ese alguien que ella creía que iba a ser para siempre y estaba iniciando la familia con la que soñó desde niña.

Cuando menos lo esperó, de los pleitos, su vida empezó a correr peligro: la primera fueron golpes, la segunda fue lanzada de un segundo piso y la última trataron de acuchillarla.

“Recuerdo que en una golpiza me hice la muerta para que parara de pegarme, al ver mi cara desfigurada, yo tomé la decisión de terminar con eso, que no era lo que mi hijo necesitaba, fue muy difícil, a veces quería regresar, acudí a terapias, leí mucho, me enfoqué en estudiar, trabajar y conocí el box”, platicó La Bella.

Con forme pasó el tiempo, quien la atrapó fue el boxeo, siguió cuidándose, esforzándose, entrenando y vino el crecimiento, en el 2016 logró un campeonato nacional, en agosto del 2021 obtuvo un título de boxeo internacional, en ese mismo año en diciembre, hizo historia siendo la primera boxeadora juarense campeona del mundo.

Autoridades gubernamentales han revelado que el 71 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, han experimentado violencia, ante esto Karina “La Bella” Fernández dejó el siguiente mensaje a todas las mujeres: “Que vean hacia enfrente, que empiecen a caminar, una persona que te lastima, no te quiere y no vas a llegar a ningún lado, tienen que darse la oportunidad de descubrir hasta donde pueden llegar solas”.