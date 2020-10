Tocar el cielo es su objetivo

Un grupo integrado por al menos quince destacados deportistas chihuahuenses estará desde mañana realizando la actividad del ascenso al cerro Mohinora, que se ubica en el municipio de Guadalupe y Calvo, en este estado de Chihuahua, como parte de las actividades del Proyecto Montañas con Propósito, para lo cual se han estado preparando de manera adecuada desde el punto de vista físico y mental para afrontar este reto.

Esta actividad está programada para los días 10 y 11 de octubre, donde Marco Ruvalcaba se encuentra al frente de toda la organización con su vasta experiencia en el ascenso de varias montañas, por lo que los objetivos que se han planteado se cumplirán de manera positiva. “Tenemos actividades programadas, como son también subir volcanes este 16 y 17 de octubre y del 6 al 10 de noviembre cruzar las Barrancas del Cobre durante cinco días, y en diciembre subir el Iztaccihuatl y/o el Pico de Orizaba como parte de este proyecto”, dijo Marco.

“En lo que respecta a subir el Nevado de Toluca entre el grupo de amigos ya estamos listos y como parte del montañismo también esta estrategia y la flexibilidad, y por lo tanto planeación estratégica, desde el inicio se planteó entre el grupo de amigos ir a subir un volcán en México, así se eligió ascender el Nevado de Toluca, un volcán ideal para desarrollarse e iniciarse en la alta montaña, para lo cual comenzaron los preparativos, entrenamiento, equipamiento etc.”. “Se plantearon estrategias y acciones y la forma de trabajar en ellas.

El proyecto evolucionó con la continencia generada por Covid-19, la cual generó que el proyecto se modificara, mas nunca se pensó en cancelar, así que se pospuso. Sabemos que el montañismo es así, forman parte de las variables, meteorológicas, sociales, culturales, políticas, etc., del entorno o zona de influencia y que se deben considerar para elegir la montaña a subir y por cuál ruta hacerlo y en qué temporalidad y la forma y tiempo en ascenderlas”.

Así que en conjunto, este equipo de deportistas de ascenso decidió establecer como plan A subir el Nevado de Toluca y tener Plan B y C, “en caso de que las condiciones no lo permitan o no sean las mejoras o aptas para la conclusión del proyecto con éxito y con seguridad, así que el grupo de amigos chihuahuenses ya estamos listos y preparados”.

CARACTERÍSTICAS DEL CERRO MOHINORA El cerro Mohinora es un volcán extinto que forma parte de la cordillera de la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Este cerro Mohinora es el punto más alto del estado de Chihuahua, que alcanza una elevación de 3,300 metros (10,827 pies) sobre el nivel del mar. El clima de la montaña es extremadamente frío en invierno y templado a medio frío en verano. El área del cerro fue declarada como Área Natural Protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna el 10 de julio de 2015.

EL DATO

3,300 metros es la altura sobre el nivel del mar que alcanza la cima del Mohinora

EL APUNTE

Al menos 15 deportistas emprenderán la aventura este sábado con la idea de llegar a su meta el domingo





