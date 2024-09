Todo listo para la final de la Liga Estatal de Beisbol 2024 entre Delicias y Madera

Está todo listo para el arranque de la Liga Estatal de Beisbol Bankaool 2024, los Algodoneros de Delicias recibirán mañana en punto de las 19:30 horas a los Venados de Madera en la “tierra de los vencedores del desierto”, los serranos llegan a este compromiso sin su mejor carta en el pitcheo, Samuel Zazueta, por lesión.

Las alarmas se encendieron desde la serie pasada, cuando se enfrentaron a los Mineros de Parral en las semifinales, Samuel Zazueta considerablemente lesionado de su brazo, fue poca su participación, jugó infiltrado, dada la fatiga muscular que sufre en su brazo de lanzar, esto debido a la sobrecarga que sufrió en toda la campaña, en los cuartos de final lanzó más de 120 tiros contra Dorados de Chihuahua, esto lo resintió y se perdió los encuentros más importantes del año, la final.

Será Miguel Vázquez quien sustituirá al internacional por México, Zazueta en estos duelos, el “güero” ya reportó con el equipo y deberá tomar el ritmo competitivo lo antes posible si quiere ayudar al campeonato a Madera, el cual sería el segundo en la historia de la franquicia, a pesar de la dura baja de Samuel, las esperanzas entre la afición siguen intactas de terminar con una “hegemonía naranja” que hoy aspira a un pentacampeonato.

El Gran Estadio Delicias será el recinto que recibirá los primeros dos duelos a una serie a ganar cuatro juegos de siete posibles, con un formato de 2-3-2, la eliminatoria es la primera en la historia en una final, nunca se habían enfrentado antes en esta ronda, lo que causa morbo entre la afición de ambas zonas.

Los Venados tienen hambre de trofeos, desde 1999 no ganan un campeonato, desde aquel polémico en contra de Dorados de Chihuahua, cuando los capitalinos decidieron abandonar el terreno por lo que consideraron malas marcaciones de los ampayers en jugadas puntuales, no de la mejor manera levantaron ese trofeo, por lo que ahora quieren reivindicarse y triunfar ante una afición que no durmió en su pase a la final por primera vez después de 24 años de ausencia. Para algunos será la primera vez que verán a su equipo en esta instancia.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, los Algodoneros quieren seguir haciendo historia, el pentacampeonato está más cerca posible, una hegemonía que quieren alargar, algo que solo lograron los Mineros de Parral hace ya casi 90 años e Indios de Ciudad Juárez casi 60. Con una gran base de jugadores locales, tienen en su poder igualar esto y en 2025 buscar algo que nadie ha podido desde que comenzó esta competencia del “rey de los deportes” en el estado grande.

Venados vienen de eliminar en siete juegos a Mineros de Parral, todos los encuentros con triunfo los hicieron en casa, no pudieron sacar ni uno solo de visita, ahora será importante llevarse por lo menos uno a casa, para no llegar con la presión ante su afición, ese es el objetivo que no luce “descabellado”, pero sería solo el inicio de una serie que apunta a que se alargue.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte Algodoneros en cuatro juegos despachó a los Rojos de Jiménez en semifinales, por lo que tuvieron una semana más de descanso, lo que puede ser benéfico para los lanzadores que llegaban después de toda una campaña sin parar, pero cortaron un ritmo competitivo, lo cual puede ser un contraproducente.