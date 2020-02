Todo listo para la primera Copa Primaria YMCA

Las instalaciones de la Guay serán sede a partir de este sábado de la Primera Copa Primaria YMCA 2020 de basquetbol, futbol y natación, en lo que se espera será una gran fiesta deportiva.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La maestra Patricia Alvarado, directora del plantel, confirmó que todo está listo para recibir a varias delegaciones que estarían representando a prestigiados centro escolares de esta ciudad, tales como Colegio Palmore, Montessori, Madison, Gil Esparza, Belmont, Primero de Mayo, Revolución y a Reacción FC, mismos que se han preparado para con todo para hacer un papel decoroso.

Estos torneos activarán a niños en tres categorías, que van desde 2008-09, 2010-11 y 2012-13 con participación mixta en los equipos.

Instalaciones de lujo para la ocasión

Las acciones de basquetbol tendrán lugar en los dos gimnasios de la YMCA, el futbol en la nueva cancha de pasto sintético y la natación en la alberca climatizada, durante cuatro fechas: 29 de febrero, 7, 14 y 15 de marzo.

Primeras jornadas

La inauguración de la Primera Copa está programada a las 8:30 am y enseguida arran darán las acciones de acuerdo a la siguiente programación:

Basquetbol

9:30: YMCA vs Palmore; Belmont vs Gil Esparza (12-13). 10:30: Belmont vs Gil Esparza (10-11), YMCA vs Madison (12-13). 11:20: Belmont vs Gil Esparza (08-09); YMCA vs Madison (08-09).

Futbol

9:30: Madison vs Gil Esparza (10-11). 10:20: Madison vs Esc. Rev. (08-09). 11:10: Madison vs YMCA (A) (12-13). 12:00: Esc. Rev. vs YMCA (10-11). 12:50: Esc. Rev. vs YMCA “B” (12-13). 13:40: Reacción FC vs YMCA (08-09).

Te recomendamos: Ráfagas --Aparicio dispuso de escoltas a su antojo --Morena cambiará después del domingo --Tiene FGE luz verde para ir por Ramírez Local Tiene Chihuahua la tasa más baja de desempleo