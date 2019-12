Tokio sigue en la mira de Melissa

Luego de una participación destacada en el Campeonato Nacional de Invierno en Boca del Río, Veracruz, la nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez declaró que el camino de buscar su marca para Juegos Olímpicos sigue latente, donde el 2020 será un año en el cual podría hacer historia al ser la primera chihuahuense en participar en JO en la disciplina de natación.

“Este Nacional de Natación fue otro evento de preparación del año con lo que la actividad no para, ya que seguimos entrenando para llegar a nuestro objetivo, el cual es el conseguir la marca para Tokio 2020”.

“Tokio está bastante cerca, buscamos dar la marca en próximas competencias, ya que en Veracruz estaba complicado por el clima, ya que no fueron las condiciones óptimas y la temperatura del alberca no fue la mejor, pero esta competencia la tomamos con la mentalidad de preparación, donde vimos lo que hay que corregir”, mencionó Melissa desde tierras veracruzanas.

La sirena chihuahuense manifestó que su actividad no parará, ya que la próxima competencia sería en enero en Tokio, Japón, en evento donde no se puede clasificar al no estar avalada, así que será otro entrenamiento para Byanca.

