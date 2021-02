Trasciende Andy García en la Liga Premier de futbol

Canterano del equipo de futbol Vencedores de Delicias, Chihuahua, el futbolista Andy Arnold García Sandoval sigue demostrando su calidad en esta disciplina ya que actualmente defiende los colores del equipo de Durango que participa en la Liga Premier del futbol mexicano.

“Ya tengo aproximadamente 13 años practicando el fútbol, cuando me inicié en forma en el equipo Vencedores de Delicias donde empecé mi desarrollo en esta disciplina”: dijo Andy. “Durante el proceso de participaciones que he tenido, me tocó formar parte del equipo de la UACH en donde estuvimos en varias competencias nacionales a nivel estudiantil”.

Su paso por el deporte siguió su curso, y derivado de su calidad en el terreno de juego, llegó al equipo de Toluca FC jugando en primera instancia en la categoría de segunda división profesional y después, pasar a primera división, donde tuvo su debut en la Copa Mx en el mes de febrero de 2017, jugando una temporada más en el 2018.

“Actualmente juego en la Liga Premier con Alacranes de Durango, en mi posición de defensa por izquierda en donde estamos teniendo una buena participación y buscaremos estar en la fase de liguilla de torneo de esta temporada”.

Sin descuidar su preparación académica, Andy menciona que “De igual manera estoy estudiando en línea en la carrera de Educación Física de la UACH”

Hasta el momento, Andy acumula una anotación en el torneo de esta liga, lo cual consiguió en el partido celebrado el 13 de noviembre en la victoria de los duranguenses ante Leones Negros de la UdeG cuando el marcador quedó 4 goles a 2 dentro de la jornada 8

CONÓZCALO

Nombre: Andy Arnold García Sandoval

Fecha de nacimiento: 1 agosto de 1995

Lugar de nacimiento: Las Cruces, Nuevo México, EU

Edad: 25 años

Peso: 71 kilogramos

Estatura: 1.80 metros

Deporte: Fútbol Soccer

Posición: Lateral izquierdo