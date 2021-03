Triatleta con metas claras

“Practicar deporte y mantenerse activo son factores que me han ayudado para llevar una vida saludable en un entorno positivo, lo que me ha traído como resultado una buena salud física y mental”, comentó la ciclista y triatleta chihuahuense Vania Posada Rodríguez.

“Y es que la motivación que tengo para desarrollar, a través de la práctica de actividades físicas, las habilidades y motivaciones de participar en eventos deportivos, ha sido pieza fundamental en mi crecimiento personal”.

Como persona y como deportista, ¿cuál es tu interés por involucrarse en la política?

“Tengo hijos adultos jóvenes que crecieron siendo deportistas participando en eventos nacionales representando a Chihuahua y que de no ser por el apoyo de los papás y de los entrenadores que se entregan más por vocación, no hubieran salido de la ciudad. Entonces se muy bien de los apoyos que no existen en nuestra comunidad para jóvenes deportistas”.

“Soy una persona y ciudadana que también está inconforme con todo lo que está pasando a nivel local y nacional, tengo hijos, familia y amigos que aman Chihuahua. No quiero ser una persona que como muchas se la pasan quejando, buscando y señalando culpables. No quiero que mi voz se quede dentro de cuatro paredes y no lleguen a ningún lado”.

“Se me ha dado la oportunidad de alzar no sólo mi voz sino la de muchos que, como yo, coincidimos en que hace falta gente sin miedo al trabajo y que no busque huesos o intereses ególatras.

Nombre: Vania Posada Rodríguez

Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1975

Lugar de nacimiento: La Junta, Chihuahua

Edad: 46 años

Estatura: 1.65 metros

Peso: 68 kilogramos

Deporte: Ciclismo

Modalidad: MTB, ruta y triatlón

Equipo: Forzza

