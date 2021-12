Tristeza y decepción la eliminación de halterofilia, pentatlón moderno y boxeo de JO

A raíz de las notificaciones a través de las diferentes plataformas en el sentido de que durante los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, 3 de las mas emblemáticas disciplinas deportivas no formarán parte del programa durante la edición de dicha justa intercontinental.

Tal es el caso de los deportes de levantamiento de pesas, pentatlón moderno y boxeo, en donde de acuerdo a un artículo cuya autoría es de Ed Hula, se ha indicado que dichas competencias ya no estarán vigentes en las olimpiadas referidas. En su lugar, entrarán como nuevas modalidades el skateboarding, surfing y climbing sport.

Al respecto, la medallista olímpica de bronce de Beijing 2008 en Levantamiento de pesas, Damaris Aguirre, externó su opinión: “Eso esta mal, triste la decisión pero es consecuencia de la mala gobernanza de la IWF (International Weightlifting Federation) aunado al silencio y omisión de quienes sabe cosas que estan mal y que esto tiene sus consecuencias”.

Por su parte, Shary Ruvalcaba, quien recientemente representó a México en el Campeonato Mundial Juvenil de Egipto, en la disciplina de Pentatlón Moderno, comentó: “Es una noticia muy triste, ojalá reconsideren volver a incluir el Pentatlón Moderno. Pierre de Coubertin, quien creó los Juegos Olímpicos, fue de los personajes que involucraron esta disciplina en las olimpiadas, y pues yo considero que es malo que lo saquen del programa olímpico”

Foto: Cortesía | Shary Ruvalcaba

DAMARIS ENFÁTICA EN SU POSTURA

Para Damaris Aguirre, la situación es lamentable, pues en sus propias redes sociales ha manifestado su sentir: “Triste noticia para los que amamos el deporte que nos llevo al logro de sueños, mismos sueños que muchos jóvenes, niños, entrenadores, que estaban en pentatlon, boxeo y pesas ya no lo verán en los Juegos Olímpicos de L.A.2028. Cuando la corrupción, el poder y otros intereses extra deportivos, prevalecen sobre la promoción de la carta olímpica, cuando el silencio domina ante las injusticias sufridas y esa mala gobernanza eres parte del problema y no de la solución, cuando permites que abusen de ti, de su poder y de los demás porque no te afecta a ti directamente Sigues siendo parte del problema y no de la solución”

“Recalco de la nota, el texto donde se refiere a deportes con problemas sobre, gobernanza, ética, finanzas y el dopaje (boxeo y levantamiento de pesas). Ambos están bajo el escrutinio del COI, ya que cada uno trabaja para curar las heridas auto infligidas sufridas durante décadas de mala gestión. Por lo pronto, estos 3 deportes ya quedan fuera del programa olímpico de LA2028 triste noticia”.