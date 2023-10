Triunfa Javier R. en los juegos de tenis del Torneo de la Amistad 2023

Chihuahua se convirtió en la primera experiencia dentro de los Juegos de la Amistad para varios deportistas, tales como Javier R., quien de la Ciudad de México asistió al Campestre para competir en contra de rivales nacionales e internacionales en la búsqueda de subirse al podio de los ganadores en la disciplina de Tenis.

Para muchos deportistas, el camino al éxito como atleta comienza en esta clase de justas, que fomentan la competitividad, como lo hacen en el “deporte blanco”, con solo 10 años de edad, consiguió sus primeras victorias, acompañado de su familia que lo apoya y lo anima en todo momento.

“Me siento muy contento, estos son mis primeros juegos de la amistad, me he sentido cómodo compitiendo, el clima nos favoreció bastante, ha hecho calor, eso nos agrada, aunque terminamos más cansados al final de los juegos, no es algo lluvioso o por el estilo”, comentó Javier R., tenista de 10 años para esta redacción.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El pequeño dice sentirse feliz con su estadía en la división del norte, declaró que está encantado con el recibimiento del personal tanto en el hotel, así como de algunos lugares concurridos de la ciudad en el Periférico de la Juventud y el Centro Histórico, con el cual, al lado de su madre, recorre durante sus tiempos libres.

Él joven atleta sueña con llegar lejos en el Tenis, para esta justa representa al Highlands International School, donde además de recibir su educación, también le inculcaron el gusto por el deporte, en particular el de la raqueta, dónde está desarrollando sus habilidades.

A pesar de que son sus primeros juegos, espera particularmente regresar a Chihuahua a conocer más de su cultura y gastronomía, así como seguir asistiendo a justas deportivas de esta índole, su objetivo es subirse al podio de las ganadores en el Campestre y poner en alto su nombre, el de su familia y de Highlands, su institución.