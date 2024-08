Triunfan chihuahuenses en Pre-Clasificatorio rumbo al Mundial de Basquetbol 2026

La Selección Mexicana Femenil de Basquetbol, triunfó en su primer duelo en el Pre Clasificatorio rumbo al Mundial de la FIBA 2026, luego de vencer al combinado de Mozambique por marcador de 71 puntos a 65, en un duelo en el que destacaron las chihuahuenses Sofía Payán y Aixchel Hernández, así como Hazel Ramírez con raíces del estado grande.

Desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México, las 12 guerreras arrancaron de la mejor manera la fase de grupos de este torneo, al vencer a la Selección de Mozambique en un cotejo en el que comenzaron empatando por 14 puntos en el primer cuarto.

Foto: FIBA

Para el segundo capítulo, las mexicanas se vieron estancadas en ofensiva y su rival lo aprovechó para llevarse la victoria parcial al descanso con pizarra de 33 a 23 y ya para la segunda mitad del partido, la ventaja de las mozambiqueñas fue de 13 unidades, sin embargo, los últimos 10 minutos fueron de la Tricolor, donde remontaron con una dupla inspirada de Hazel Ramírez y Sofía Payán.

Por parte de las jugadoras chihuahuenses, quien tuvo más minutos fue Sofía Payán, con cerca de 28 minutos en este duelo, en el que pudo aportar seis puntos, bajar 10 rebotes y brindar cinco asistencias, manteniéndose constantemente dentro de la quinteta inicial con el combinado mexicano.

Por otro lado, la oriunda del estado grande Aixchel Hernández, no contó con la confianza por parte de la entrenadora Lindsey Harding, debido a que solo disputó un poco más de 8 minutos, sin embargo, logró colaborar bajando dos rebotes y brindar un pase de anotación

A su vez, la nacida en California con padres chihuahuenses Hazel Ramírez, finalizó el encuentro como una de las mejores jugadores de la Selección Mexicana, luego de disputar más de 31 minutos en este partido, en el que pudo anotar un total de 16 unidades, bajar dos rebotes y brindar seis asistencias.

Foto: FIBA

Para el siguiente encuentro de la fase de grupos, las 12 guerreras aztecas deberán hacerle frente al selectivo de Nueva Zelanda, a quienes se medirán este miércoles 21 de agosto en punto de las 8:30 de la noche en la CDMX, donde deberán seguir sumando puntos para llevarse uno de los boletos rumbo al Mundial 2026.

Cabe señalar, que la jugadora chihuahuense de Adelitas y ex NCAA, Katia Gallegos, no fue convocada para formar parte del roster de la Selección Mexicana para este Pre Clasificatorio, luego de estar en la prelista del Tricolor, por lo que el no contar con minutos dentro de la Liga Caliente MX LNBP Femenil, le costó caro a la oriunda del estado grande.