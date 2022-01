Ultramaratonista chihuahuense sufre caída y abandona el Ultra Huachi 2022

“Debido a una lesión por una caída durante los primeros kilómetros de la carrera debí abandonar la competencia, y es que al llegar al kilómetro 30 del recorrido del total de 80K, recibí asistencia y por prescripción de los que me atendieron, debí retirarme”: comentó el ultramaratonista chihuahuense Salvador Martínez después de tener que interrumpir su travesía en el evento Ultra Huachinango 2022.

“Además presenté un cuadro de hipotermia debido al clima frío y a la baja velocidad que mantuve en parte del trayecto a causa de esa lesión en la rodilla. Se me dijo que en los siguientes 50 kilómetros sería más difícil y arriesgado regresarme en caso de necesitar algun apoyo del centro de salud más cercano”.

Salvador, se mostró desilusionado por esta situación durante el evento al manifestar de igual manera que “Me duele no concluir toda la ruta. Me apena mucho comunicarles esto, sobre todo a quienes me apoyaron para cubrir gastos hasta Puebla. Me puede mucho porque siempre es un orgullo representar a mi querido Guachochi y a a mi entrañable Chihuahua.

De cualquier manera, el ultra maratonista chihuahuense agradeció las muestras de apoyo y espera recuperarse pronto a fin de estar listo para programar su siguiente competencia en este 2022.

EL APUNTE

ÚNICAMENTE 30 de los 80 kilómetros pudo cubrir Salvador antes de la lesión