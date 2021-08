Un inicio prometedor de Loretta Serrano en el tenis

Con apenas 1 año practicando de manera formal y participando en varios eventos de tenis, la tenista originaria de Querétaro, Loretta Serrano Malo busca ser una de las protagonistas dentro de la etapa del serial del evento nacional de tenis G1 que tiene lugar en Chihuahua.

Viendo acción en su categoría de menores de 10 años, tuvo su debut en esta competencia ganando por parciales de 4-0 y 4-0 a Eugenia Arreola de Chihuahua.

“Mi mamá me dijo que ingresara a un curso de verano de tenis allá en Querétaro y desde la primera clase me gusto mucho”: dijo Loretta. “Antes ya había tenido entrenamientos de karate, natación, baile flamenco y ballet, pero ahora si me gusta estar en el tenis y participar en varios eventos”.

En el transitar de Loretta en esta disciplina, ha sido determinante el apoyo de sus padres, Sergio Serrano Padilla y Ana Cristina Malo Loyola, y de sus hermanos Marcelo y Mariano, quienes la motivan día a día para que se supere en este deporte.

En la parte académica ingresará al tercer grado de secundaria en el Colegio Fontanar y su siguiente torneo será en Puebla en fecha por confirmar. En este torneo de Chihuahua también participará en la modalidad de dobles haciendo pareja con Cristina Hagelsieb.

“Mis jugadoras favoritas son Naomi Osaka de Japón y Serena Williams de Estados Unidos, pues me gusta como juegan en sus partidos”.