Uziel Muñoz podría estar representando a Chihuahua para los Juegos Olímpicos de 2028

Uziel Muñoz está cada vez más cerca de regresar a representar a Chihuahua como atleta de alto rendimiento, así lo afirmó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, pues, dice que mantiene conversaciones con el Instituto del Deporte en su entidad, así como también se cuenta con lo necesario para llevar a cabo su preparación rumbo a otra justa olímpica.

“Estamos terminando de ver los detalles para ese asunto (su regreso a representar a Chihuahua), todavía no terminamos, pero estamos afinando todo lo necesario para ello”, afirmó entusiasmado e ilusionado el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 en lanzamiento de bala para esta casa editora.

Además del recurso económico que necesita para asistir a las diferentes justas tanto clasificatorias como de preparación, así como Juegos Centro Americanos y del Caribe, y Panamericanos, el atleta de alto rendimiento requiere instalaciones de primer nivel para entrenar en todo un ciclo olímpico, algo que Uziel no ve como un impedimento para su regreso a las tierras que lo vieron nacer.

Foto: Daniel Coronado / El Heraldo de Chihuahua

“Mi deporte afortunadamente no requiere algo especial para desarrollarme como atleta y prepararme de una buena manera, es una disciplina económica, no ocupamos mucha infraestructura, no conozco en su totalidad lo que se tiene, sin embargo, hasta lo que se están dispuesto a hacer crecer esta área de lanzamiento de bala”, declaró el oriundo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Uziel asistió a la capital de chihuahuense en el marco de la entrega de reconocimientos a los atletas de esta entidad que lograron una medalla en los pasados Juegos Nacionales CONADE, el como representante de los jóvenes deportistas chihuahuenses, impartió una plática de motivación para los deportistas que sueñan con llegar a unos Juegos Olímpicos representando a su estado y a México.

De manera conjunta, los diferentes niveles de gobierno, así como el sector empresarial, brindarán un recurso a todos los atletas que buscan llegar a los Juegos Olímpicos, esto se hará oficial en los próximos días, algo que ve Uziel Muñoz como una oportunidad para quien quiere llegar a Los Ángeles 2028 a pelear por una medalla.

“Como atletas tenemos que tener una planificación para tener destinado un recurso, nosotros que estamos ya con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, nos será de gran ayuda el recurso”, aseguró Uziel Muñoz desde las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC), donde realizó la plática con los medallistas chihuahuenses en los Juegos CONADE.

Sólo quedan afinar detalles para que Muñoz Galarza vista de nueva cuenta el color del estado de Chihuahua en sus próximas competencias, además, dijo que buscará la medalla olímpica en las próximas ediciones, una meta que se trazó a mediano plazo, ya que, buscará plaza en las dos máximas justas que vienen, en 2028 y 2032, donde quiere subir al podio de los ganadores y seguir haciendo historia por México.