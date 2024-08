Uziel Muñoz termina como octavo mejor del mundo en lanzamiento de bala en París 2024

El chihuahuense Uziel Muñoz terminó como el octavo mejor de la disciplina de Lanzamiento de Bala en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el de Nuevo Casas Grandes con una marca de 20.88 metros en su segundo y mejor intento, se clasificó a la recta final de la competencia e hizo historia para el atletismo mexicano desde el Stade de France.

La vara muy alta dejaron los norteamericanos desde sus primeros tiros, Ryan Crouser demostró su poder 22.64 metros (m), seguido de Joe Kovacs quien lanzó la bala 21.69m, por lo que Uziel sabía que tenía que dar lo mejor de sí mismo para competir con el selecto grupo que llegó a esta final olímpica.

Momentáneamente el de Nuevo Casas Grandes se colocó con su 20.68m solo por debajo de los tres oriundos de los Estados Unidos, en un principio le marcaron una falta por colocar su pie sobre el borde del circuito, sin embargo, apeló y su tiro fue bueno, estaba cerca de la zona de medallas.

Para el segundo tiro, mejoró su tiro 20 centímetros, lanzó 20.88 metros, algo que no le alcanzó para ascender de posición, se colocó sexto, algo que lamentaba Uziel, pues, sabía que podía mejorar esa marca y acercarse a la lucha por preseas, la esperanza seguía latente, pues, son seis tiros los que se realizan en una final olímpica.

Una distancia de 20.80 metros recorrió la bala en el tercer lanzamiento de Muñoz, a pesar de que no superó la marca anterior, se mantenía entre los primeros ocho de la competencia, a un metro con 13 centímetros de alcanzar la zona de medallas que comandaban parcialmente Crouser, el jamaiquino Rajindra Campbell que desplazó a un norteamericano y en la tercera plaza Otterdahl.

El primer filtro lo superó Uziel, se clasificó entre los ocho mejores del mundo, sin embargo, en su intento número cuatro, ya entre la crema y nata de la disciplina, no contó, esto se debió a que tocó la parte superior de la plataforma de lanzamiento y esto es penalizado.

La lluvia apretó y la mayoría de los competidores falló en sus intentos, las condiciones de la plataforma no eras las más óptimas para la ejecución de los lanzamientos, esto quedó demostrado en el cuarto tiro, Uziel no sufrió una penalización, pero estuvo por debajo con 20.29 metros. Aún no superaba lo hecho el día anterior con 21.22m. Solo dos competidores no cometieron falta, uno de ellos, Muñoz.

Precisamente con una falta en su última participación Uziel se despidió de la competencia, terminó como el octavo del mundo, hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificarse a una final de Lanzamiento de Bala. Con 28 años de edad le queda camino por recorrer al chihuahuense que buscará seguir dando todo de sí mismo y llegar a Los Ángeles 2028 en su prime.

El podio lo hicieron Crouser, quien se convirtió en tricampeón olímpico, Covacs remontó de último momento y consiguió la plata, mientras que Campbell se quedó con el bronce.