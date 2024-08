Uziel Muñoz tiene las puertas abiertas para regresar a Chihuahua: Teporaca Romero

Luego de las declaraciones de Uziel Muñoz en el que reclamó dos años de becas por parte del Instituto Chihuahuense del Deporte, en anteriores administraciones, la titular del mismo, Tania Teporaca Romero del Hierro invitó a dialogar para que se reincorporen la delegación de su entidad de origen (Chihuahua), “tienen las puertas abiertas”, declaró la funcionaria pública.

A través de un comunicado, el ICHD aclaró algunas de las dudas que generó el mismo deportista olímpico, en el que señaló falta de apoyos con su beca deportiva en la anterior y presente administración, sin embargo, la dependencia gubernamental aseguró que el de Nuevo Casas Grandes emigró a Nuevo León antes de que iniciara este gobierno, por lo que no calificó para recibir un estímulo económico.

En el comunicado del ICHD señalan que en el 2020, el lanzador se fue a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar, su última representación por Chihuahua fue en el 2021, recibiendo la baja por parte de la Asociación Estatal de Atletismo en marzo del 2022, y al no pertenecer a la selección chihuahuenses, no es candidato a las becas del 2022, 2023 y 2024, siendo que no hubo acercamiento con la actual administración.

También desde el Instituto dieron a conocer que durante la administración de Javier Corral hubo un recorte en los apoyos a deportistas de 111 millones de pesos, lo que perjudicó a los de alto rendimiento, incluyendo a Uziel, quien demostró su descontento a través de redes sociales y en una entrevista posterior a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Uziel demostró ser un gran atleta de clase mundial en la máxima justa deportiva a nivel mundial, terminó como uno de los ocho mejores de la disciplina, ahora requiere de más apoyos para llegar en su mejor momento a Los Ángeles 2028 y pelear por las medallas una vez más, también para afrontar el nuevo ciclo olímpico que comenzará a la brevedad.

Romero del Hierro también invitó a los otros deportistas chihuahuenses a comunicarse con el Instituto Chihuahuense del Deporte, tal es el caso de la marchista Alegna González que emigró hacia la Ciudad de México a los 15 años, después representó a Estado de México y hoy a Querétaro. Así como a Erik Portillo, quien también estudia y participa en justas nacionales e internacionales también por Querétaro.