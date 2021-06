Va Aarón en busca de un récord Guinness

Con gran ilusión y emocionado al máximo, el deportista cuadripléjico chihuahuense Aarón Reza Lozoya partió ayer vía aérea y con destino a República Dominicana para afrontar no sólo el reto de competir en el evento Ultra Tri 515, sino buscar imponer un récord Guinness en su modalidad de participación especial, para lo cual se estuvo preparando a conciencia en estos últimos meses.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Todo bien, me siento bien, me he estado preparando en estos últimos meses para buscar implantar un récord Guinness al ser la primera persona con cuadriplejia en el mundo que realiza este tipo de reto”: comentó Aarón en entrevista para El Heraldo de Chihuahua antes de su partida y agregó: “estaremos participando en el formato de binomio, pues me acompañará Mario Quintero a fin cumplir con los lineamientos que nos marcan los requisitos de Guinness World Records”.

La competencia se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de este mes bajo el formato de participación de la siguiente manera: el primer día la prueba de los 10 kilómetros de natación y los 140 kilómetros de bicicleta; para el segundo día está programado los 240 kilómetros de bicicleta y el tercer día será los 84 kilómetros de carrera pedestre. Cabe mencionar que en cada jornada diaria, hay que llegar a la meta por debajo del tiempo límite de 12 horas.

Acompañará a Aarón el deportista y atleta de ultradistancias Mario Quintero Ruiz, coach del equipo Tridente, con quien hará mancuerna a fin de cumplir con los objetivos que se han trazado para cumplir con este reto.

La última participación de Aarón en este tipo de eventos fue en el mes febrero de este año durante la competencia de Ultra Man La Isla, de 520 kilómetros en 3 días y que tuvo lugar en Cozumel, Quintana Roo, cumpliendo con las expectativas y dejando un claro mensaje de inclusión entre todos los participantes.

EQUIPAMIENTO

Carriola

Kayak

Bicicleta

LAS JORNADAS

Día 1 10K natación y 140K ciclismo

Día 2 240K ciclismo