Waldo Madrid se integra al Tri, entrenará con los grandes

Con un futuro prometedor y dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se le presente, Waldo Madrid viajó este lunes a temprana hora con destino a la Ciudad de México, atendiendo al primer llamado que se le hace para concentrarse con la preselección nacional.

Ante esta primera convocatoria que recibe el chihuahuense para ponerse a las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, el jugador de 17 años expresó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua sentirse emocionado por lo que puede venir más adelante.





“Yo creo que es un logro muy importante y sobre todo una oportunidad de representar a mi país, de seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos”, dijo Waldo, cuyo gran desempeño como delantero, dominando ambos extremos de la cancha, le ha valido ser considerado ya en distintos momentos para la Sub 18 y la Sub 20.

Pero ser convocado a una concentración del equipo grande son palabras mayores, y Waldo sabe lo que representa. “El tamaño de esta oportunidad es muy grande, es la selección mayor y hay que meterle con todo”, comenta el jugador de 1.83 metros de estatura y 73 kilos de peso, y quien tuvo su formación en el Club de Futbol Independiente de esta capital chihuahuense.

La humildad es una virtud que Waldo ha mostrado gracias al buen consejo de sus padres, que han sabido mantenerlo con los pies en la tierra.

“Sí, estoy ansioso de comenzar (a entrenar en el CNAR), siento algo de nervio, pero me gusta trabajar bajo presión y ahora más porque sé que voy a trabajar al lado de los mejores”, dice.

A unas horas de que se presentara ante el Tata Martino, Waldo anticipó las primeras palabras que le diría: “Vengo a ponerme a sus órdenes, a trabajar y a ponerme al tú por tú con quien sea”. Y admite: “Me falta acumular experiencia, pero las ganas me sobran y eso se consigue con trabajo, día a día”,

Waldo no olvida sus raíces y agradece al Club de Futbol Independiente, a quien considera como su otra familia, “porque ahí aprendí, crecí y me abrieron las puertas para llegar al Necaxa y para ser lo que ahora soy”.

En medio del gran trabajo que le exigirá el Tata, Waldo tampoco descuida su preparación académica y reveló que está por concluir sus estudios en la Preparatoria UVM, de donde piensa dar el salto a la UACh para iniciar la carrera en Negocios Internacionales. El 25 de agosto estará celebrando sus 18 años de edad.

UNA LLAMADA INESPERADA Y UN PAPÁ “EN SHOCK”

La semana pasada Waldo recibió una llamada del Club Necaxa para informarle que sería llamado para integrarse al Tri Mayor y que en breve recibiría la invitación oficial por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales.

“Escuché la llamada y por un momento estuve como ‘en shock’, no lo creía” –comparte Manuel Madrid, padre de Waldo. “Y no lo creía, pero el viernes que recibió el comunicado firmado por Gerardo Torrado fue cuando dije, ahora sí, Waldo ha sido convocado a la Mayor, es una sensación que no puedo explicar, es algo increíble”, añade.

“Ahora, lo que viene, empieza uno a ‘futurear’ lo que puede pasar, el tipo de trabajo que van a hacer con Waldo, tal vez le den más minutos en Rayos de primera, cada escalón es algo nuevo y esperemos en Dios que así sea”, finalizó.

LA FRASE

EL APUNTE

Waldo Madrid permanecerá en el CNAR hasta el 10 de junio.

