Xolos le pegó a Bravos

Tijuana.- Xolos se niega a bajar los brazos. El equipo de Tijuana demostró anoche que en la frontera su ley es la que pesa y venció a FC Juárez en un duelo donde un error de Iván Vázquez Mellado terminó por inclinar la balanza en favor de los locales.

Bryan Angulo adelantó a la jauría desde el manchón de penalti, pero Darío Lezcano igualó con la misma fórmula.

Para el complemento, Gerson Vázquez salió desde la banca para convertirse en el héroe del xolaje y convertir el 2-1 en complicidad con el meta juarense.

Tijuana vive y sueña con la repesca.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y en ese sentido, Tijuana pudo recibir en el estadio Caliente a FC Juárez luego de que hace un par de jornadas no se pudieran enfrentar debido a los numerosos casos de Covid-19 en Xolos, por lo que el duelo terminó por aplazarse.

Los dos conjuntos fronterizos estaban urgidos del triunfo; los Canes Aztecas para no ver cada vez más lejos la posibilidad de meterse a la zona de repechaje, misma en la que los Bravos querían afianzarse de cara al cierre del torneo.

Tijuana fue el primero en tratar de imponer condiciones y de a poco fueron haciéndose presentes en territorio rival con balones a las espaldas de los zagueros.

En una de las avanzadas xoloitzcuintles, Angulo fue derribado dentro del área por Bruno Romo. En primera instancia Jorge Isaac Rojas había dejado correr, pero desde el VAR le notificaron la infracción, por lo que se sancionó la pena máxima.

Desde ahí, Bryan Angulo ejecutó con sangre fría, engañó a Iván Vázquez Mellado y puso la bola pegada al palo derecho. ¡Gol de Tijuana!

Sin buscarlo demasiado y en uno de sus contados ataques en la primera mitad, Juárez encontraría el tanto de la igualada por la misma vía que Xolos les convirtió.

Darío Lezcano recibió una carga por la espalda de Miguel Barbieri, misma que el nazareno no dudó en señalar hacia el punto penal.

El propio Lezcano se encargó de ejecutar. Mostró temple en su cobró, engañó a Orozco y con un toque colocado la mandó a guardar. ¡Bravos se metía al juego!

Para el complemento, ambos estrategas empezaron a mover sus piezas a fin de encontrar el revulsivo que les diera el resultado y en esa dinámica, Tijuana sacó mejores cuentas.

Gerson Vázquez recibió la confianza de Guede para ingresar en el complemento y no la desperdició.

Un trazo largo provocó una salida temeraria de Vázquez, quien metros fuera de su área fue anticipado por Vázquez. Gerson, con habilidad, bajó el esférico y en el mismo movimiento eludió al cancerbero juarense. Ya con la meta abierta, no tuvo más que darle el pase a la red y poner nuevamente en ventaja a la jauría.

En la recta final, las cosas se complicaron aún más para Bravos debido a la roja directa que Olivera recibió tras una dura entrada sobre Mauro Lainez, con lo que el juego prácticamente quedó sentenciado.

Tijuana ganó, hizo valer su ley en la frontera y se aferra a la Liguilla vía repechaje.





