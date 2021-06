Yamileth Mercado con mayores retos y mucho que corregir

Cuatro días después de haber defendido con éxito su título mundial Súper Gallo del CMB, la chihuahuense Yamileth “Yeimi” Mercado dijo hoy para El Heraldo de Chihuahua que aunque hay una larga lista de potenciales adversarias en el horizonte, prefiere no decir nombres y dejar todo en manos de quienes llevan su carrera.

“Sabemos que vienen grandes peleas y por eso estamos contentos de que cada día sean mayores los retos”, dijo la campeona mundial desde su natal Cuauhtémoc, feliz de haber retenido su faja ante la juarense Angélica Rascón, a quien derrotó el sábado en la capital chihuahuense por decisión unánime.

“Pues contenta porque se dio el resultado que esperábamos, hay cosas que trabajar aún y mucho que corregir pero igual estamos contentos, tomaremos unos días de descanso y ya me reintegro a mis entrenamientos”, añadió la peleadora de 23 años de edad, que mejoró su récord en 18-2 con 5 nocauts.

Respecto a su futuro, “Yeimi” ve a muchas boxeadoras haciendo fila para despojarla de su diadema, pero es cauta en su respuesta. “Sí, hay una larga lista (de posibles rivales) principalmente las peleadoras veteranas que quieren enfrentar a todo lo que llega a invadir sus reinados. Pero yo me reservo a lo que el presidente y la comitiva del Consejo Mundial de Boxeo me indiquen y manden. Claro, también mi empresa de representación son quienes tienen ese mandato. Yo solo me dedico a entrenar y estar lista”, remata.

Un rumor indica, sin embargo, que entre sus próximas rivales estaría Jackie “La princesa azteca” Nava, cuyo proyecto es retirarse como campeona tras 20 años de brillante carrera.

Foto: Cortesía | @YamilethMercado

ALIMENTA EL ORGULLO DE SU GENTE

-Una respuesta digna de una campeona mundial Yamileth, por eso en tu natal Cuauhtémoc y todo México, desde luego, han de estar muy orgullosos. ¿Cómo te han tratado en tu tierra después de tu segunda defensa?-

“Súper, estoy muy agradecida con mi gente, con los aficionados chihuahuenses por tanto apoyo y contenta de por fin estar con mi familia y amigos, disfrutándolos y festejando a su lado”, responde la flamante monarca, quien bajo la tutela de Alfredo Caballero obtuvo el título mundial en Noviembre de 2019, arrebatándole la corona a la keniana Fatuma Zarika.

