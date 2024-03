8M: ¿Por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer?

En los últimos años, el movimiento feminista ha ido cobrado una fuerza de manera gradual, atrayendo a mujeres de todas las edades para unirse a la lucha por la igualdad y el respeto de sus derechos fundamentales. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que mujeres de todo el mundo salen a las calles para recordar que la lucha por la igualdad de género no termina.

"No me felicites, lucha conmigo", es una de las frases que resuena con fuerza los días previos al 8 de marzo. Esta sencilla frase engloba la esencia del movimiento feminista: no queremos felicitaciones vacías, sino acción y solidaridad en la lucha por nuestros derechos.

El movimiento feminista busca acción y solidaridad en la lucha por los derechos de las mujeres. Foto: Archivo / El Sol de Parral

El evento que marcó la pauta de la lucha feminista



El origen de este día se remonta al siglo XIX, cuando las condiciones laborales de las mujeres, especialmente en la industria textil, eran deplorables. En 1857, miles de mujeres participaron en una movilización en busca de mejores condiciones de vida, pero fueron reprimidas. Este evento marcó el comienzo de una larga historia de lucha por los derechos de las mujeres.

Años después, en 1911, el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde más de 100 trabajadoras textiles perdieron la vida, fue un detonante para que la lucha no diera marcha atrás, al ponerse de manifiesto las pésimas condiciones laborales de las mujeres.

El 8M es un día para recordar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y a quienes han perdido la vida de manera violenta a manos de sus agresores. Foto: Archivo / El Sol de Parral

¿Cuándo se instituyó el Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer se instituyó oficialmente el 8 de marzo de 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Fue propuesto por la destacada activista socialista alemana Clara Zetkin. En esta conferencia, se decidió establecer un Día Internacional de la Mujer para luchar por sus derechos, incluido el sufragio femenino, mejores condiciones de trabajo y la igualdad de género en general.

Sin embargo, no fue hasta 1977 que las Naciones Unidas proclamaron oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, este día se ha convertido en una celebración global para reconocer los logros de las mujeres y seguir luchando por la igualdad de género en todo el mundo.

8 de marzo, ¿celebración o conmemoración?

El 8 de marzo no es un día de celebración, sino de conmemoración. Es un día para recordar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y a quienes han perdido la vida de manera violenta a manos de sus agresores. Felicitar a las mujeres en este día iría en contra del propósito mismo de la fecha, ya que muchas mujeres en todo el mundo continúan enfrentando situaciones que las vulneran, como la violencia, la pobreza y la desigualdad.

En cambio, ayudaría mucho reflexionar sobre cómo podemos unirnos a la lucha. El 8 de marzo se llevan a cabo numerosas actividades en todo el mundo, como talleres informativos, actividades artísticas, encuentros de mujeres y manifestaciones en las calles. Estas actividades están abiertas a niñas, mujeres y adolescentes que deseen participar.

Si eres hombre, hay muchas maneras en las que puedes contribuir al movimiento feminista en este día y todos los días. Puedes compartir información relevante sobre el 8 de marzo, dialogar con otros hombres sobre la violencia de género, reflexionar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, apoyar a las mujeres en tu círculo cercano y estar atento a cualquier forma de violencia que puedan estar enfrentando.

El 8 de marzo no es un día de celebración, sino más bien de conmemoración y reflexión a colaborar con la lucha por la igualdad de género, por un mundo más justo e igualitario para todos.

