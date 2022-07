Abuelitos toman las redes sociales con sus videos en Tiktok

Los residentes de un asilo de ancianos en Estados Unidos se han vuelto un hit en redes sociales gracias a sus divertidos videos en TikTok. Donde demuestran que nunca se es demasiado viejo para divertirse a lo grande.

Sucede que son los mismos empleados del asilo quienes fomentan este tipo de actividades entre los abuelitos para que encuentren nuevas formas de entretenerse.

Los abuelitos mas "cool" de Tiktok acumulan millones de reproducciones. Foto: Pixabay

“Esto no está recibiendo la atención que se merece, pasó justo delante del micrófono”, “Mis padres en la casa de retiro, casa de trap. No podrán pagar ninguna otra en esta economía”, “¿Es por eso que la enfermera dijo que mi abuelo no podría atender el teléfono?”, “Me encanta, quiero trabajar aquí, sería una fiesta”, son algunos de los comentarios externados por los usuarios.

Graban videos en Tiktok para alegrarse el día

Los divertidos videos de los ancianitos son grabados en el centro para adultos mayores Independence Village, ubicado en Waukee, Iowa, quienes han obtenido un gran éxito tras realizar su propia versión del famoso “TikTok Tuesday”.

#fyp #seniorliving #tiktoktuesday ♬ No Hands (feat. Roscoe Dash & Wale) - Waka Flocka Flame @ivseniorliving First try 😉 #ivwaukee

El clip fue dado a conocer el pasado 26 de julio desde la cuenta del propio asilo, acumulando más de seis millones de vistas, donde aparece una simpática abuelita chocando los puños con una compañera mientras camina por el inmueble; todo mientras otro abuelito le da unos lentes de sol, solo para unirse al resto de internos que festejan como si los años no pesaran.

Los abuelos preparan su próximo video viral

La música de fondo en la fiesta del asilo es el éxito; “No Hands” de Roscoe Dash y Waka Flocka, canción que ha estado sonando en cada rincón de los Estados Unidos. Motivo por el que, cuando el video se hizo viral, medios de comunicación nacionales se contactaron con estos irreverentes abuelitos, como fue el caso de KCCI News.

@ivseniorliving #independencevillageofavonlake #dance #fun #musicforasushirestaurant ♬ Music For a Sushi Restaurant - Harry Styles #harrystyles DANCE PARTY! 🪩✨🕺 #seniorliving

Orgullosos, los residentes revelan que ya se ha vuelto todas unas celebridades; “Me acabo de enterar que mis hijos lo vieron y mis nietos me han estado enviando mensajes todo el día”, dijo Barb McInally, mientras que su compañera Jane Tiggermann mencionó: “Simplemente, me hicieron pasar un mal momento porque creen que soy una gran celebridad”.

Doble Vía

Mientras tanto, un empleado del asilo revela explica los motivos detrás de las locuras de los abuelos; "Uno trata de ser innovador cuando enriquece la vida y les muestra que hay más cosas que se puede hacer y probar y realizar actividades intergeneracionales”, señalo, no sin antes advertir que están planeando volver a impactar con un nuevo video.

