¿Adiós a los moyotes? funcionan las apps del celular para repeler mosquitos

En la actualidad existen aplicaciones para los teléfonos inteligentes que buscan satisfacer muchas necesidades y demandas del público. Con ellas podemos aprender idiomas, editar textos, fotografías, administrar comprar y viajes, y una infinidad de de tareas. Pero también existen aplicaciones que buscan solucionar problemas prácticos del día con día, como las apps que prometen librarnos del problema de los mosquitos o moyotes.

Y es que los mosquitos pueden ser más que una simple molestia, una amenaza para la salud. Ya que transmiten enfermedades como la malaria, dengue, virus del Nilo Occidental, chikungunya, fiebre amarilla y Zika, mantenerlos a raya es muy importante.

Sin embargo, se puede afirmar que las aplicaciones para teléfonos móviles que prometen repeler mosquitos no son efectivas. Estas aplicaciones suelen funcionar emitiendo sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos) que, según sus creadores, deberían ahuyentar a los mosquitos. Sin embargo, la evidencia científica no respalda esta afirmación.

De acuerdo a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, hay varios motivos por los que se puede asegurar que este tipo de aplicaciones no sirven realmente.

Razones por las que estas aplicaciones no funcionan

Evidencia científica limitada: Varios estudios han investigado la efectividad de los ultrasonidos para repeler mosquitos y, en su mayoría, han concluido que estos sonidos no tienen un impacto significativo en la conducta de los mosquitos. Frecuencia y audibilidad: Los mosquitos tienen un rango auditivo limitado y las frecuencias emitidas por los teléfonos móviles a menudo no caen dentro del rango efectivo (si es que tal rango efectivo existe). Hábitos de los mosquitos: Los mosquitos se sienten atraídos principalmente por el dióxido de carbono que exhalamos y otros compuestos químicos presentes en nuestro sudor y piel, factores que no pueden ser mitigados por ultrasonidos.

Esto se puede deber, como lo señala la OCU, a que el principal sentido que los mosquitos emplean cuando buscan su alimento es el sentido del olfato, y no del oído, pues este último no lo tienen muy desarrollado, y no serían sensibles a los infrasonidos, aunque nuestra celular pudiera emitirlos.

Métodos más efectivos para repeler mosquitos

Repelentes químicos: Productos que contienen DEET, picaridina o aceite de eucalipto de limón son conocidos por su eficacia. Ropa adecuada: Vestir ropa de manga larga y pantalones largos puede ayudar a prevenir las picaduras. Mosquiteros: Usar mosquiteros alrededor de la cama es muy efectivo, especialmente en áreas con alta densidad de mosquitos. Control del entorno: Eliminar o tratar con larvicidas las fuentes de agua estancada donde los mosquitos pueden reproducirse.

Aunque la idea de una aplicación móvil para repeler mosquitos es atractiva por su simplicidad y conveniencia, actualmente no hay evidencia científica sólida que respalde su efectividad. Para una protección confiable contra los mosquitos, es mejor recurrir a métodos probados y recomendados por expertos en salud pública.

