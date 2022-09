Aguachile y menudo, los platillos favoritos para curar la resaca en Chihuahua

Si aún no te recuperas de la cruda durante las celebraciones o buscas recuperarte para el fin de semana te traemos las mejores opciones gastronómicas que te harán “revivir y bajar de la cruz”.

Es habitual que los mexicanos celebremos a lo grande cuando se trata de fechas importantes como el Día del Grito, Navidad y Año Nuevo, en el que se acostumbra beber grandes cantidades de alcohol.

¿Qué tal la cruda?

El dolor de cabeza, escalofríos, extrema sed, mareos, cansancio, hasta incluso vómitos son la sensaciones que tienen las personas que se pasaron de copas el día anterior. Esto te hará que te plantees muy seriamente si volverás a beber de esa forma.

No obstante, aunque no existe la fórmula perfecta para que la cruda desaparezca (a no ser que no bebas, que sería la mejor solución), te traemos los platillos que los chihuahuenses se acostumbran comer para curarse la resaca.

Unos de los alimentos milagrosos para dejar de estar en el mood de: en calidad de bulto son los aguachiles y menudo, alimentos típicos que son altamente consumidos al norte después de una noche de copas.

Agua Chile, levanta muertos

No por nada el Agua Chile tiene la fama de levantar hasta la persona más cruda, este alimento de origen sinaloense tiene la combinación perfecta de mariscos con vegetales y especias y claro, acompañado de una salsa ultra picosa.

Receta e ingredientes para que te cures:

Necesitarás un kilogramo y medio de camarón mediano, 30 limones, un pepino, cebolla morada, aguacate.

Para el caldo verde necesitas cuatro chiles serranos, chile jalapeño, 1/2 Chile jalapeño, 1/4 pepino, 1/4 cilantro, 1 diente de ajo, un chile habanero, jugo de limón sal y pimienta al gusto.

Para la preparación del caldo rojo en el aguachile son los siguientes:

De 30 a 40 chiles chiltepín, dos chiles de árbol, un chile habanero, jugo de limón, un diente de ajo, media taza de jugo de Clamato, jugo maggi, sal y pimienta al gusto.

Un menudo picoso y sabroso

Para un buen menudo que te reviva necesitarás lo siguiente:

El menudo es uno de los alimentos más mexicano y favoritos de todos, ya que sus complementos y sabores son perfectos para el paladar, e incluso se come en cualquier época del año.

El menudo tiene su origen de las comunidades campesinas en el México pre-revolucionario, en aquellos tiempos los hacendados daban los restos de la carne que ellos no consumían por considerarlos de “menor calidad” ya que ellos comían los mejores cortes, mientras que los campesinos, recibían las vísceras como, el cerebro, cabeza, cola, pezuñas, entre otros.

Sin embargo, las grandes habilidades culinarias que tenían los campesinos lograron crear una clase de estofado que ahora se come y se disfruta por todos.

Ingredientes para el menudo

1 ½ galón de agua, un kilo de panza de res, limpia y en trozos, una cebolla en cuartos, cuatro dientes de ajo, una hoja de laurel, una lata (14.5oz) de maíz grande o maíz cacahuazintle cocido (maíz pozolero), quince chiles rojos secos Nuevo México, seis dientes de ajo, media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto.