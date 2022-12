¿Por qué y desde cuándo se entrega el aguinaldo? Conoce el origen de la prestación más esperada del año

El aguinaldo es aquello que hace que los trabajadores piensen que valga un poco la pena el ir a su empleo durante todo el año y sin duda la prestación más anhelada, no obstante, ¿sabes por qué se entrega y desde cuándo lo hacen?

Y es que hay que dejar bien en claro, que el aguinaldo no es exclusivo de México y en muchos países también lo entregan, incluso, desde hace cientos de años.

¿Por qué se entrega el aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación que por ley se debe entregar y, en caso de que un patrón no lo haga, podrá enfrentar problemas serios, razón por la que la mayoría de las empresas lo hacen.

No obstante, esto no siempre fue obligatorio y al principio solo era "obsequio", que los jefes daban a sus trabajadores para las fiestas decembrinas, siendo hace unos años paquetes de comida o dulces y no dinero en efectivo.

Sin embargo, desde hace décadas, se estableció como ley que fuera obligatorio la entrega de un pago a los empleados a más tardar el día 20 de diciembre de cada año.

La cantidad mínima a recibir debe ser de 15 días de salario por año y en caso de que los trabajadores no lleven el año en la empresa, se les entregará una fracción.

¿Desde cuán acostumbra entregar el aguinaldo?

Oficialmente en México, se hizo obligatorio el pago de aguinaldo en el año 1970, quedando estipulado en la Ley Federal del Trabajo, documento decretado en su primera versión por el presidente Plutarco Elías Calles en 1927.

Sin embargo y cómo ya se había mencionado, esta prestación no es exclusiva de México, incluso se estima que desde los tiempos del imperio romano, se comenzó a entregar.

Este concepto, habría nacido cuando se realizaba el strenae, un intercambio de regalos que se realizaba el 1 de enero. Dicha costumbre también da origen a la idea de que en las fiestas invernales se debe estrenar como señal de buen augurio. Existían diversas fiestas en las que se realizaban estos regalos.

Sin embargo, esta costumbre desapareció parcialmente el aguinaldo de Año Nuevo, este pasó a ser una costumbre en las fiestas de bautizo, lo que hoy se conoce como bolo. Esta costumbre surgió en el siglo VI y, posteriormente, nuevamente se extendió a las fiestas de Navidad y Pascua.

Desde la época medieval, la caridad se convirtió en una costumbre navideña. Emulando las antiguas procesiones romanas que ofrendaban regalos al rey sabino, los trabajadores más pobres solicitaban caridad de puerta en puerta.

Esta costumbre cristiana también llegó a México tras la Conquista, sin embargo, tenía una labor propiamente evangelizadora y misionera.

