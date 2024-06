Antojos Festival: Qué venderán y cuando será la feria gastronómica en Chihuahua capital

¿Te gusta probar comida nueva y deliciosa? No te pierdas la oportunidad de asistir al Antojos Festival, realizado por Cuulinaria, donde podrás degustar decenas de platillos diferentes, y lo mejor es que habrá para todos los gustos y presupuestos, por lo que se convertirá en un lugar ideal para pasar un gran fin de semana.

Este evento, que se realiza por segundo año consecutivo y busca posicionar a Chihuahua capital como un gran destino gastronómico de México, contará con la presencia de más de 50 stands de comida, además de música, shows en vivo, entre muchas otras cosas más.

Acá te contamos un poco más sobre en qué consistirá el festival, y qué tipo de comida podrás encontrar en él, para que te animes a visitarlo, ya sea solo o en compañía de quien tú quieras.

¿En qué consiste el Antojos Festival de Chihuahua capital?

Como te explicamos anteriormente, este es el segundo año en que se realizará el Antojos Festival, y este 2024, podrás encontrar en el evento más de 50 stands de alimentos y bebidas, arte y música en vivo, show de clown, teatro inmersivo en la Quinta Gameros, picnic en el Parque Vallina, y también podrás disfrutar de deliciosa cerveza artesanal, la cual podrás consumir sólo dentro del evento, no en vía pública.

Según información que aparece en las historias destacadas de la cuenta de Instagram del festival, el evento es totalmente gratuito, y 100% familiar, por lo que no tienes pretexto para no asistir. Asimismo, en la publicación explican que por seguridad no darán acceso a quien lleve a sus mascotas, por lo que si tenías pensado que fueran contigo, lamentamos decirte que no se puede.

Debido a que el Antojos Festival se lleva a cabo al aire libre, recomiendan ir con ropa y calzado cómodos, además de bloqueador solar y repelente para mosquitos. De igual forma, debes saber que aunque en muchos lugares aceptarán tarjeta como forma de pago, también debes ir prevenido con dinero en efectivo.

¿Qué tipo de comida puedo encontrar en el Antojos Festival?

Para amenizar el evento, en el Antojos Festival se presentarán algunas bandas como: Colective Fear Nation, el sábado 24 de junio a las 9 pm, Kas Sand el domingo 25 a las 7:30 pm y Dopamina durante ambos días de la feria gastronómica.

Sin embargo, si a ti lo que te interesa es qué habrá para comer, nos complace informarte que podrás encontrar todo tipo de comida, ya sea que vayas por algo completo, quieras sólo un snack o hasta un postrecito.

En el Antojos Festival encontrarás platillos como: sushi, ramen, tablas de quesos, cortes de carne, hamburguesas, tacos de todo tipo, waffles, banderillas, birria, pizza, pasta, papitas preparadas, frappés, cafés, burritos, montados, carnitas, boneless, alitas, pasteles, pays, hot dogs, tortas, mariscos, flautas, bolas de arroz, elotes, clamatos, entre muchas cosas más.

¿Quiénes serán los expositores del Antojos Festival?

El Antojos Festival 2024 reunirá a lo mejor de la gastronomía chihuahuense, siendo la Casa Cervecera Bolívar y Galope, sus principales restaurantes invitados, sin embargo, no serán los únicos, pues en el lugar habrá más de 50 expositores.

Entre los restaurantes y negocios que podrás encontrar en el evento están: 3 hermanos, Arracheras Bros, Aura Santa, Bacon Burguer, Bar San Luis, Bento, Berlín - Salchichas Alemanas, Bernardi Café, Birriería y Taquería Anita, Burritos Lucy, Clamatos Jerry, Corn Dog City, y Dayvasos.

Asimismo encontrarás: Delicias Refinadas Mariquita, Desayunos y Tamalitos, La Purísima, Dogos “El Chicoteo”, El Señor de las Carnitas, El Temorense, El Triunfo, Exotic Burguer, Ganbare, La Mexicana, La Michoacana, La Wafflería, Los Cuates, Los Dorados del General, Los Norteños, Match Crunch, Mister Picañas, Montados La Chispa y Munch Box.

También habrá otros restaurantes como: Mundo Montado, Nómada, Peperoncino, Postres Chachita, Sorrento Cucina Italiana, Sun Chan Dumplings, Super Elotes “Ady”, Tacos El Cubilete, Tacos El Tren, Tapioca Time, Tortas Piolines, Urbn Café, Villa del Mar, Riches Snacks, Rol de Canela, Panadería Amadeus, Murga’s Dinner y Montados Toño.

¿Cuándo y dónde se realizará el Antojos Festival de Chihuahua capital?

El Antojos Festival se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, en específico en Paseo Bolívar, entre la Avenida Ocampo e Independencia, justo enfrente de la Quinta Gameros, los días sábado 22 y domingo 23 de junio a partir de las 5 de la tarde.

Para poder acceder al evento habrá cuatro puntos, que son: entre Paseo Bolívar y la 10, entre Paseo Bolívar e Independencia, entre calle Sexta y Bolívar, y entre calle Cuarta y De la Llave. Para evitar congestionamiento vehicular, y que andes batallando con el estacionamiento, lo ideal será que llegues en transporte público o en taxi de alguna plataforma.