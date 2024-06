¿Sin planes para después de la marcha? Estos son los mejores antros y bares LGBT+ en Chihuahua capital

¿Asistirás a la Marcha del Orgullo Gay en Chihuahua capital y quieres hacer algo divertido al terminar?, te decimos cuáles son los mejores antros y bares gay o aliados de la comunidad, para que pases un rato agradable ya sea solo, con amigos, pareja y hasta tu familia, en un espacio seguro.

Pese a que el 28 de junio es oficialmente el Día Internacional del Orgullo LGBT+, en México y el mundo se realizan marchas en diferentes fechas de todo este mes, para conmemorar y celebrar la diversidad sexual y de género, e inclusive, en algunos lugares lo hacen ya entrando julio, tal es el caso de Chihuahua, donde el evento se realizará el día 6.

En esta fecha, miles de personas de la comunidad LGBT+ y aliados de la misma, tomarán las calles de Chihuahua capital para mostrarse orgullosos de las personas que son, además de para demostrarle a la sociedad que no importa tu orientación sexual, ni el género con el que te sientes identificado, pues amor es amor.

Te puede interesar: De Chihuahua a CDMX: Estos son los lugares que debes conocer en tu viaje a la capital del país

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

¿Cuándo y dónde se realizará la Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en Chihuahua capital?

Este 2024, la Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en Chihuahua capital, iniciará alrededor de las 5 pm y partirá de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ubicada en la avenida Francisco Zarco 2427, colonia Jardines del Santuario.

Una vez ahí, la marcha avanzará por la avenida Cuauhtémoc, para después tomar la calle Juan Aldama y llegar hasta la Plaza de Armas, donde se realizará un pequeño evento cultural, en el cual estarán presentes cantantes locales.

Si cuando acabe el evento, quieres ir a echar fiesta a algún antro o bar LGBT+, acá te damos algunas opciones donde puedes hacerlo, según una encuesta realizada en el Facebook de El Heraldo de Chihuahua.

Leer también: "Esto deberían mostrar en las noticias": El influencer Planeta Juan visita Chihuahua (VIDEOS)

¿Buscando antros o bares gay en Chihuahua capital? Checa estas recomendaciones

The Show Bar Club

The Show Bar Club es un lugar idóneo para festejar luego de la Marcha del Orgullo, puesto que ese día tendrán muchas sorpresas para los asistentes. Además, normalmente suelen tener shows de imitadoras como Jenni Rivera, Marisela, Lorena Herrera, Rocío Dúrcal, entre otras.

De igual forma tienen shows drag y dependiendo del día, suele haber “fiestas” temáticas. Si quieres visitar este lugar, para pasar un rato agradable, puedes hacerlo en calle Juan Aldama 2722 en la colonia Obrera en un horario de viernes a domingo de 9 pm a 1:45 am.

Lulu’s Open Night Club

Uno de los lugares favoritos de la comunidad LGBT+ es el Lulú’s, pues además de poner música para bailar toda la noche, también, en algunos días, tienen show drag y de imitadoras, por lo que si eres fan de este arte, aquí puedes ver de cerca y conocer a tus dragas favoritas.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta llegar de Chihuahua a El Fuerte, Sinaloa en el Tren Chepe y qué hay para hacer?

Los costos que manejan aquí son un tanto accesibles, por lo que el dinero no es un pretexto para no visitarlo. El lugar se encuentra ubicado en la avenida Universidad número 2307 en la colonia San Felipe. Si tienes dudas sobre los horarios que manejan, o quieres realizar alguna reservación, puedes hacerlo por medio de su WhatsApp al número 614 393 4629.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lulus Open Night Club (@lulusopennightclub)

El Mil Amores

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La cantina “El Mil Amores” es otra de las más populares, gracias al buen ambiente que puede encontrarse en este lugar, además de la accesibilidad de sus precios; pero eso no es todo, sino que además de una extensa variedad de bebidas, también manejan alimentos, para que no andes tomando con el estómago vacío.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aquí también suelen tener shows de imitadoras e inclusive karaoke, por lo que si te animas a visitar la cantina, puedes hacerlo en la calle 20 de noviembre número 1300B en la colonia Obrera, en un horario de miércoles a domingo de 8 pm a 2 am.

Foto: Captura de pantalla / Google Maps: Mil Amores B&B

Cantina de Don Arturo

Doble Vía Cassandro "El exótico": el luchador gay que se convirtió en leyenda en El Paso y Juárez

Pese a no estar dirigida expresamente a la comunidad LGBT+, la Cantina de Don Arturo, es uno de los lugares más concurridos por quienes pertenecen a ella, pues además de ser un lugar bastante divertido, suele ser seguro. Lo mejor es que maneja precios accesibles y puedes poner música de tu agrado, puesto que cuenta con rockola.

El lugar se encuentra ubicado en la avenida Melchor Ocampo número 1006 en la colonia Centro y tiene un horario de lunes y martes de 11 am a 12 am y de miércoles a domingo de 11 am a 2 am, por lo que si se te antoja una copita por la tarde, o ya muy noche, este es un sitio ideal para echártela.