Apicultura en abandono: 42 millones de abejas murieron por la sequía

En el abandono se encuentra la apicultura, no se ha podido incrementar la población de abejas ya que en los últimos cuatro años, mínimo 42 millones de abejas han dejado de existir por la sequía; esto a pesar de que las lluvias han aumentado hasta un 42 por ciento de 2020 a 2021.

Gonzalo Lugo apicultor de la región sur de Chihuahua informó que la repoblación de abejas no se ha podido lograr en la región de Parral a causa de la sequía y del abandono por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno; lo cual le ha dado un golpe a la apicultura en la región de Parral.

En los últimos años se calcula que mínimo 42 millones de abejas perdieron la vida a causa de la sequía; según lo expuesto por el entrevistado se calcula que en la región hay aproximadamente mil 500 colmenas destinadas a la producción de miel; sin embargo, hace cuatro años se calcula que había mínimo dos mil 200 colmenas.

Explicó que cada colmena cuenta con aproximadamente 60 mil abejas; es decir que hace cuatro años había aproximadamente 132 millones abejas, población que se redujo a los 90 millones en los últimos cuatro años.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

La pérdida fundamentalmente le pegó a la producción, ya que sólo se produjeron 18 toneladas de miel; siendo que hace cuatro años se estaban produciendo 26.4 toneladas de miel de abeja, esto representó una baja del 30 por ciento en el total de la producción.

Este año se espera que la producción no incremente en relación a la del año pasado, esto a pesar de que hubo un 42 por ciento más de lluvias que el año pasado, no obstante, explicó que aunque llovió más, las fechas no fueron tan favorables, por lo que, aunque no hubo afectaciones, se mantiene la tendencia a la baja en el ámbito económico.

En el último reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua, se dio a conocer que las lluvias de este 2021 han aumentado hasta 42 por ciento en lo que va del año, luego de que se captaran más 539.66 milímetros en lo que va de 2021. Siendo junio el mes que más agua captó con 152.9 milímetros. En julio se captaron 143, agosto 109, septiembre 46.9, octubre 26.3, noviembre 20.8 y 4.3 hasta principios de diciembre.

El año 2020 aún se recuerda por la sequía que se vivió, todo el año 2020 se registraron 308.2 milímetros; es decir que solo junio, julio y agosto de 2021, se registró más agua que en los 12 meses de 2020.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Se destaca que a finales de junio, era el año más seco del último lustro luego de que las cantidades de agua captadas fueran casi mínimas en comparación al año 2015.

Se hizo el llamado para que se fomente la apicultura mediante el impulso para la compra de abejas reinas o alimento que permita frenar la muerte de las millones de abejas que se han perdido en los últimos cuatro años.

Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, la polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres.

Casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales.

Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad.

Información del gobierno federal indica que en México, la apicultura es una de las actividades de mayor relevancia por el impacto que tiene en el desarrollo sostenible. Por ello, se realizan acciones en pro de concientizar a la población sobre la importante contribución de las abejas en la producción de alimentos y el equilibrio de ecosistemas, así como promover su cuidado y conservación

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Las abejas meliponas son la especie nativa de México, éstas son de vital importancia debido a su función como polinizadoras de plantas de interés como el café, el chile, variedades de granos, semillas y frutos. Asimismo, la fabricación de miel es muy importante, existen más de 43 mil apicultores a nivel nacional, quienes en los últimos 10 años su trabajo ha colocado a México como el quinto lugar como exportador de miel y el noveno lugar como productor de miel.

Se cuenta con un inventario de colmenas, con dos millones 172 mil 107, lo que aportó a que se produjera 61 mil toneladas de este dulce producto con un valor estimado en $2,278,810 (miles de pesos). En cuanto a su exportación se considera un promedio anual de 33 mil toneladas teniendo como principales clientes a Alemania y Reino Unido de Gran Bretaña.