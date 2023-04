Asteroide 2023 DW y su probabilidad de chocar con la Tierra en 20 años, ¿qué dice la NASA?

Un asteroide recién descubierto llamado 2023 DW ha generado un gran revuelo debido a una probabilidad de impactar la Tierra en el Día de San Valentín de 2046, pero a pesar de un aviso de la NASA y las aterradoras noticias resultantes, ¿Qué tan probable es que realmente se impacte contra nuestro planeta y provoque un escenario catastrófico?, esto es lo que dice la NASA.

A pesar de los grandes avances tecnológicos, aún no existe algún instrumento capaz de prevenir con un 100 por ciento de exactitud la ocurrencia de fenómenos naturales devastadores, que puedan desencadenar en auténticas tragedias. Por ello, en pleno año 2023, el descubrimiento de un nuevo asteroide ha dado mucho qué pensar sobre un "posible fin del mundo" en los próximos años, ¿de qué se trata?

Al parecer este asteroide probablemente no destruiría una ciudad. Foto: Pixabay

Todo inició el pasado 27 de febrero, cuando científicos detectaron un asteroide que resaltaba de los demás por una característica bastante aterradora; una probabilidad de uno en 600 de estrellarse contra la Tierra el 14 de febrero de 2046, es decir, el día de San Valentín.

¿Qué es el asteroide 2023 DX

El asteroide 2023 DW se observó por primera vez el 26 de febrero de 2023, científicos estiman que tiene unos 50 metros de diámetro y actualmente se encuentra a 22 millones de kilómetros de la Tierra.

Dado su diámetro, este asteroide probablemente no destruiría una ciudad, si una tuviera la mala suerte de estar en su camino, pero podría causar una destrucción grave. Cuando un asteroide de tamaño similar explotó sobre Siberia en 1908, derribó más de 80 millones de árboles.

Según datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, el asteroide 2023 DW tarda 271 días en orbitar alrededor del Sol, pero ninguna órbita es un círculo perfecto y en el caso de este asteroide en particular, los científicos creen que podría pasar relativamente cerca de la Tierra el día de San Valentín, el 14 de febrero de 2046 ¿Qué tan probable es eso?

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023

El asteroide es monitoreado por la NASA

A pesar de que la gigantesca roca espacial acaba de ser descubierta a finales de febrero, la NASA dice que lo está siguiendo de cerca para conocer su trayectoria orbital, porque el asteroide "tiene una posibilidad muy pequeña de impactar contra la Tierra" en 23 años.

La NASA dice que, después de que se descubre un nuevo objeto por primera vez, "Se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas en el futuro".

En cuanto a las probabilidades de impacto, la NASA las sitúa en "una entre 560 probabilidades de impacto", dicho de otra manera, solo hay un 0.18% de posibilidades de golpear la Tierra, o un 99.82% de posibilidades de que el asteroide pase inofensivamente por nuestro planeta.

¿Debemos preocuparnos por un posible impacto

A pesar de que el asteroide 2023 DW actualmente encabeza la "Lista de riesgos" mantenida por la Agencia Espacial Europea; es decir, objetos espaciales "para los cuales se ha calculado una probabilidad de impacto distinta de cero", lo cierto es que tampoco es algo para encender las alarmas, pues la probabilidad de impacto sigue siendo mínima.

Así mismo, incluso si el asteroide golpeara nuestro planeta, no se esperaría que creara un evento ampliamente cataclísmico. Ya que objetos de tamaño similar han golpeado a la Tierra antes, incluido un impacto hace unos 50 mil años que dejó un cráter en la actual Arizona.

Sin embargo, el más reciente fenómeno de la misma naturaleza tuvo lugar en épocas más recientes, en el año 1908 los bosques siberianos fueron devastados en el "Evento Tunguska", que arrasó 800 millas cuadradas de tierra y arrasó con 80 millones de árboles, dejándolos separados en un patrón radial.

