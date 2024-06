Avena 1: La antigua fábrica ahora es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad

Si eres chihuahuense seguro reconoces el edificio abandonado de Avena No. 1, el mismo ha sido actualmente usado por los ciudadanos como un spot para fotografías, desde sesiones en pareja hasta solo de la construcción.

A pesar de estar abandonada desde hace décadas, la antigua fábrica de avena se encuentra relativamente limpia, esto se puede notar en los materiales que fotógrafos aventureros han recolectado del lugar.

Sobre la compañía o empresa dueña, no se sabe mucho, se sabe que Avena de Chihuahua se abrió en 1941, según información del libro “Descubriendo Chihuahua a través de su historia”, el mismo año que la Papelera de Chihuahua.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior mucho antes del auge de la industrialización en el estado, pues en ese momento posrevolucionario, no iniciaban aún estas actividades y el fuerte era la agricultura y la minería. Sectores que aunque siguen fuertes han sido igualados por las maquilas que atraen bastante inversión extranjera al estado.

Ubicada en lo que hoy es la colonia Santo Niño, a unos metros de la avenida Teófilo Borunda y la calle 37, se dedicaba a procesar la producción de avena de los campos menonitas, los cuales hasta hoy en día son líderes en este sector.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Quizás has relacionado el edificio con la Avena No. 1 que venden en los supermercados actualmente, si bien no es claro si hay alguna relación entre la fábrica y la empresa que fabrica, se sabe que esta no es por lo menos industrializada en Chihuahua.

Pues este producto es parte de la cadena Grupo Industrial Vida S.A. De C.V, esta compañía inició labores, según su sitio web, en 1982, muchos años después de la construcción del edificio icónico de Chihuahua, si bien el producto puede no ser de origen de estas tierras, si es 100% mexicano. Aunque el logo si es idéntico.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Este edificio ha sido señalado como embrujado o que es muy terrorífico, sin embargo, no hay muchas historias al respecto, quizás sólo se deba a su estado antiguo y solitario.

En 2012, el edificio fue abierto al público en la temporada de Halloween se realizó el primer evento de Zombies Survivors, por lo que atrajo a muchas personas, que hasta lo comparan con la emblemática Casa de las Lomas.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Hoy en día es usado por fotógrafos y creadores de contenido para capturar increíbles paisajes en este lugar, según la gran mayoría de estas personas creativas si se pide permiso para entrar aunque no dejan muy claro a quién.

En el lugar, se conservan algunos de los muebles y artefactos que eran usados para hacer el procesamiento de la avena, lo que da un aura industrial muy favorable para las sesiones fotográficas que aquí se realizan.