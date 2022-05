Barbie lanzará su primera muñeca sorda: así lucirá

Barbie lanzará un nuevo conjunto de muñecas, incluida una con audífonos, en un intento por ser más inclusivo.

Mattel, el fabricante de la muñeca icónica, ha anunciado un nuevo conjunto de muñecas como parte de su línea Fashionista 2022. Se lanzarán en Walmart, Target y Amazon. Entre los nuevos muñecos se encuentra un muñeco Ken con la condición de la piel vitíligo.

With the all–new wave of #Barbie Fashion Dolls, we are proud to introduce the first Barbie with behind-the-ear hearing aids, giving kids the chance to imagine even more amazing possibilities with dolls that reflect themselves & the world around them.💗

Coming to stores June 2022. pic.twitter.com/X4vjNZbNvQ — Barbie (@Barbie) May 12, 2022

Lisa McKnight, directora de muñecas Barbie de Mattel, señaló que la idea era ayudar a los niños a "verse reflejados" en la gama Barbie.

Asimismo, agregó que se debe alentar a los niños a jugar con muñecas que se parezcan y no se parezcan a ellos para que "entiendan y celebren la importancia de la inclusión".

La compañía Mattel también declaró que había buscado la experiencia de la doctora Jen Richardson, profesional líder en audiología educativa, para ayudar a diseñar con precisión los dispositivos retroauriculares para muñecas.

Ready to make waves? 🌊🕶️ Dip into new #Barbie Fashion Dolls – our most diverse and inclusive doll line, offering a variety of skin tones, eye colors, hair colors and textures, body types, disabilities, and fashions, to inspire even more stories! https://t.co/k2mKw8VhG8 pic.twitter.com/voglMMZgvE — Barbie (@Barbie) May 11, 2022

La muñeca será una Barbie con cola de caballo completa con un audífono de color rosa fuerte. "Estoy más que emocionada de que mis pacientes jóvenes vean y jueguen con una muñeca que se parece a ellos", dijo.

Mattel también anunció que habrá más muñecas Barbie con tipos de cuerpos inclusivos y realistas, desde más pequeños hasta figuras más llenas e incluso muñecos masculinos delgados y menos musculosos.

La empresa ha tomado una decisión muy consciente de ser más diverso en los últimos años después de ser criticado por promover un ideal de belleza estrecho y poco realista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbie (@barbie)

Es por eso que Mattel presentó muñecas Barbie en silla de ruedas, una muñeca con una pierna ortopédica y una Barbie negra con vitiligo, una condición de la piel, entre otras muñecas.

"Nos hemos comprometido a aumentar la diversidad en nuestra línea y mostrar todos los diferentes tipos de belleza que existen... haciendo que la línea sea más accesible", señaló Lisa McKnight, directora global de Barbie.