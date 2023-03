Bichis Beach: Sinaloa podría tener la playa nudista más cercana a Chihuahua

Nuestro país está lleno de playas hermosas que parecen todo un paraíso, hay para todos los gustos y en varios estados, pero hay algunas que resaltan por su peculiaridad, y estas son las playas nudistas.

En su mayoría estos lugares se encuentran en la parte sur de México, sin embargo, tras la propuesta de un diputado se llegó a considerar la idea de que hubiera un lugar de este tipo en el norte del país, en específico en Sinaloa, que se sumaría a las otras 20 playas nudistas que ya existen.

La idea de que hubiera una playa nudista en Sinaloa llamada “Bichis Beach” fue propuesta por el diputado de Morena Serapio Vargas, quien explicó este proyecto haría que se catapultara la zona a otro nivel en cuanto a turismo y gastronomía.

¿Cómo sería la playa nudista “Bichis Beach” en Sinaloa?

La playa nudista Bichis Beach estaría ubicada en la Península de Lucernilla en el municipio de Navolato en Sinaloa, tendría una extensión aproximada de 4 kilómetros y se podría acceder por mar desde el Golfo de California en Altata y desde tierra por Isla Cortés.

La idea de “Bichis Beach” fue propuesta por el diputado de Morena Serapio Vargas/Foto ilustrativa: Unsplash

Estaría dividida en tres secciones para que los visitantes puedan estar más cómodos. La primera de las secciones sería para el público en general, la segunda de ellas estaría destinada para la comunidad LGBTTIQ+ y la tercera estaría dirigida a adultos mayores.

Versiones apuntan a que hay empresarios de Monterrey interesados en construir 45 condominios en la zona para que los turistas que lleguen a visitarla puedan hospedarse ahí.

De igual forma, debido a que la Bichis Beach está más pensada para el turismo extranjero, el diputado de Morena que realizó la propuesta, expresó que para que el proyecto avance, el lugar debe contar con policía especializada que domine el idioma inglés.

El proyecto de la Bichis Beach no ha sido bien recibido

Hace varias semanas, durante una rueda de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó que él no está de acuerdo con el proyecto y por consecuente no iba a apoyarlo. Además comentó que la propuesta del diputado Serapio Vargas no llegaba en un momento adecuado.

Versiones apuntan a que hay empresarios de Monterrey interesados en construir 45 condominios en la zona/Foto ilustrativa: Unsplash

Asimismo diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano expresaron que la propuesta de una playa nudista es un distractor de los problemas importantes que se tienen que trabajar en Sinaloa.

Algunos medios manejaron información sobre que el proyecto ya estaba empezando a construirse, sin embargo, a la fecha no hay información oficial sobre si la Bichis Beach será un realidad o si sólo se quedará como una propuesta, por lo que se espera que en las próximas semanas haya más información al respecto.