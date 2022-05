Bill Gates predijo la pandemia por Covid-19 y después la viruela del mono ¿Cómo lo hizo?

El fundador de Microsoft, Bill Gates se posiciona de nueva cuenta en las tendencias, ya que es de las personas más influyentes en el mundo y sus comentarios sobre los temas sanitarios han sido demasiados acertados.

Y es que Gates, ha destacado por ser una persona mejor informada sobre temas sanitarios, y así como previó el caos que generaría el Covid-19, al parecer ya acertó en otra predicción y esta es relacionada a la viruela del mono.

¿Qué predice Bill Gates referente a la enfermedad de la viruela del mono?

Meses atrás, el empresario multimillonario advirtió de la posibilidad de ataques terroristas mediante la alteración del virus de la viruela.

Bill Gates… “You say, Ok, What if a bio-terrorist brought smallpox to 10 airports.?”… pic.twitter.com/j98Qk2cHYO — Pelham (@Resist_05) May 20, 2022

Fue en noviembre del 2021, cuando el magnate estadounidense alertó sobre la necesidad de estar prevenidos para futuras pandemias y ataques bioterroristas.

“Debemos estar listos ‘a cualquier precio’ para frenar desastres como ataques terroristas de viruela”, refirió Bill Gates advirtiendo de estar prevenidos para no volver a caer en una pandemia.

¿Gates predijo el caos que causaría el Covid-19?

De acuerdo a datos periodísticos, el mismo Bill Gates se dio a conocer por sus predicciones en torno al tema del Covid-19, siendo uno de los principales personajes en el mundo en anticipar una crisis mundial a causa del coronavirus.

Not long ago, the world increased aid for global health during a time of crisis. We must do so again. https://t.co/zAOZ1tbKcw — Bill Gates (@BillGates) May 24, 2022

Bill llegó a propagar su mensaje a nivel mundial, incluso a Rafael Nadal, donde le comentó que la situación en China se complicaría y que el virus podría propagarse por otros países.

Tras sus declaraciones, la enfermedad comenzó a propagarse por el mundo y la Organización Mundial declaró la pandemia activa.

¿Y cómo fue que logró advertir sobre los desastres sanitarios?

Desde hace varios años, el empresario a través de su fundación Bill & Melinda Gates financia numerosos proyectos científicos por todo el planeta para erradicar enfermedades, es así como ha previsto los daños que pudiera dejar una enfermedad que no se controle.

Además, Gates ha venido trabajando en su libro que lleva por nombre “Cómo prevenir una pandemia", siendo una obra que propone algunas medidas para evitar que un virus paralice el mundo como lo hizo el Covid-19.