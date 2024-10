“Se busca amistad para…” Calabazas norteñas pasean por el centro de Chihuahua y se viralizan en TikTok  (VIDEO)

Alan Nevárez, tiktoker e influencer conocido con el usuario de @alansivoro lo volvió a hacer en esta popular red social y aprovechó que estamos en el mes de octubre que es conocido y muy esperado por la celebración del Halloween para pasear con un amigo por el centro histórico con un peculiar disfraz y que hasta el momento ha generado 32 mil reacciones y cientos de comentarios de los internautas.

En el popular video que se ha viralizado en la red social de TikTok, Alan Nevárez (@alansivoro) y un amigo aparecen vestidos con camisas vaqueras, jeans y sombrero, lo sorprendente es que ¡sus cabezas son calabazas de Halloween! o “jack-o’-lantern” como son conocidas en Estados Unidos donde se popularizaron.

En tan sólo 17 segundos de video, con la leyenda “Se busca amistad para” podemos ver a los dos amigos en diferentes puntos del centro, recargados en una esquina de la Guadalupe Victoria, caminando por la calle de manera desenfadada y con el sombrero ligeramente ladeado como es la usanza para algunas personas y al ritmo de una música un tanto divertida y otro tanto terrorífica con un toque muy norteño.

No podía faltar que llegaran a bolearse los zapatos por la Presidencia Municipal, porque las botas deben estar lustrosas cuando sales de paseo a darte una vuelta por la plaza, especialmente cuando estás usando tu mejor… ¿calabaza?

@alansivoro Sucedio en chihuahua ♬ sonido original - Alan Nevarez

Sin duda, las personas que presenciaron este momento pasaron un muy buen rato con los dos amigos, pero también los usuarios de TikTok se divirtieron ya que entre los comentarios encontramos algunos como “Yo quiero ver eso en vivo y a todo color”, el ya clásico “Gpi”, “Muy bueno!! Si dan miedo!!” entre otros que aplauden tanto la creatividad como la osadía del tiktoker y su compañero.

¿Eres tú, Dwight Schrute?

Uno de los usuarios que comentó en el video escribió: “Dwight en Halloween versión norteño mexicano” y es que quienes son fans de la serie de The Office realizada en Estados Unidos recordarán de inmediato el episodio 5 de la temporada 9 en la que el conocido personaje de Dwight Schrute usó una calabaza en la cabeza en su lugar de trabajo como broma para sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Office (@theoffice)

En la apertura del episodio, Dwight se coloca la calabaza en la cabeza y asusta a sus compañeros, sin embargo, se queda atascado en la calabaza y las opciones para quitársela no eran muy seguras que digamos, por lo que se queda con esta cabeza más tiempo del que debía y lo podemos ver en las diferentes áreas de de su lugar de trabajo, usándola. ¡Esperemos que no haya sido el caso para esta versión chihuahuense!

Independientemente de si la referencia haya sido o no esta escena de la televisión, no quita el hecho de que se trata de una forma muy divertida y creativa de pasear por la ciudad en este mes de Halloween, así que sin duda @alansivoro y su amigo brindaron un gran momento.

¡Dulce o truco!

Así que, si no sabes de qué disfrazarte este Halloween, puedes simplemente ir al supermercado y elegir una calabaza a tu medida, no olvides invitar a un amigo. Solo complementa tu disfraz con el mejor outfit que tengas, dale un toque norteño o complementa con accesorios divertidos y listo. ¡Ten cuidado de no asustar mucho a los transeúntes! Pero si hazles pasar un buen rato como el tiktoker Alan Nevárez. ¡Feliz Halloween!