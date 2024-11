Suspenderán un pago de Pensión Bienestar en noviembre, ¿qué día será?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció en la Conferencia de Prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores y que precisamente inició este lunes 4 de noviembre, con la dispersión del apoyo de 6 mil pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, último del presente año 2024, para beneficiar a 12.2 millones de personas, con una inversión de 70 mil 787 millones de pesos.

Al presentar el calendario de pagos, además se anunció que en esta ocasión no habrá depósitos durante los días sábados, algo que sí sucedió en el anterior bimestre septiembre-octubre y que la entrega de este apoyo se llevará a cabo del 4 al 28 de noviembre, pero además habrá un día en que se suspenderá el depósito.

Te puede interesar: Casi 9 mil mujeres en Juárez se han registrado para recibir pensión Bienestar de 63 y 64 años

Foto: Archivo / El Sol de Parral

De esta forma este lunes comenzó el pago para los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra A y conforme avancen los días habrán de continuar los depósitos, hasta el 28 de noviembre en que concluirá el proceso a las personas con las letras W, X, Y, Z.

El pago se realiza a través del plástico de la tarjeta de la Pensión del Bienestar y el apoyo asciende a 6 mil pesos, por lo que en base al calendario todos y cada uno de los beneficiarios recibirán el depósito durante el transcurso de este mes, esto dependiendo a la letra de su primer apellido y que ya fue debidamente calendarizado.

¿Qué día del mes de noviembre no habrá depósito?

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910 por la lucha, la justicia, la igualdad y las libertades en nuestro país, en su 114 aniversario, el próximo 18 de noviembre no se realizará el depósito de la Pensión Bienestar.

Lo anterior es debido al día festivo en que se celebra este importante movimiento armado en nuestro país y es que los bancos habrán de suspender sus actividades.

Foto: Secretaría del Bienestar

Es así como el 18 de noviembre se suma a los días sábados y domingos en que tampoco se realizará el depósito de este apoyo, pero esto ya fue considerado en el calendario dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar?

Durante la Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Ariadna Montiel Reyes, hizo oficial el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre y como ya se comentó inició este lunes 4 de noviembre y aquí te decimos como serán los pagos a las personas adultas mayores de acuerdo a la inicial del primer apellido.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A, el depósito se realiza este lunes 4 de noviembre; luego el martes 5 de noviembre, letra B; el miércoles 6 y jueves 7 de noviembre, la C; el viernes 8 de noviembre, las letras D, E y F; el lunes 11 y martes 12 de noviembre, la letra G; el miércoles 13 de noviembre las letras H, I, J y K; el jueves 14 de noviembre, la letra L y el viernes 15 de noviembre la letra M.

El lunes 18 de noviembre no se realizarán depósitos por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, pero el martes 19 de noviembre se reanuda y se continuará con la letra M; el miércoles 20 de noviembre, las letras N, Ñ y O; el jueves 21 de noviembre, las letras P y Q; el viernes 22 y lunes 25 de noviembre, la letra R; el martes 26 de noviembre, la letra S; el miércoles 27 de noviembre, las letras T, U y V, en tanto que para finalizar, el jueves 28 de noviembre, las letras W, X, Y, Z.

Foto: Cuartoscuro

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Es importante recordar que no es necesario que retires tu dinero el mismo día del depósito, ya que éste permanecerá en tu cuenta hasta que lo saques, o bien se puede utilizar la tarjeta del Banco Bienestar en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago, como lo pueden ser tiendas de autoservicio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El monto del depósito es de 6 mil pesos, ya que el año pasado el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó un 25 por ciento la Pensión del Bienestar, por lo que el apoyo pasó de 4 mil 800 a 6 mil pesos bimestrales.

Chihuahua Dónde tramitar la credencial del INE en la ciudad de Chihuahua

Cuando está por concluir el año al entregarse ya el apoyo del último bimestre noviembre-diciembre, es de resaltar se espera que, en los próximos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie el incremento que se aplicará para 2025 esto derivado de la reforma constitucional aprobada y que establece en su segundo transitorio, que el apoyo para las personas adultas mayores debe aumentar año con año.

Es así que el monto de la Pensión del Bienestar aumentará de nueva cuenta en 2025 para personas adultas mayores de 65 años, aunque como ya se anunció, las mujeres de 63 y 64 años, además de las de 60 a 64 años que viven en municipios indígenas y afromexicanos, se sumarán a la pensión y se les depositarán 3 mil pesos de forma bimestral a partir de enero de 2025.

Publicada originalmente en El Sol de Parral