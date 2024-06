Cuántos puentes habrá en el ciclo escolar 2024-2025 según el calendario de la SEP

¿Los niños apenas terminarán sus clases, pero tú ya andas planeando las próximas vacaciones? Pues te tenemos grandes noticias, porque hace un par de días la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer cómo estaría conformado el Calendario Escolar 2024-2025, por lo que acá te decimos en qué fechas caerán los periodos vacacionales y los puentes, para que aproveches.

El nuevo calendario tiene 190 días efectivos de clases, y como en todos los ciclos, tiene señalamientos de las fechas en las que los pequeños podrán descansar, además de que se puede observar que habrá al menos ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar, cinco puentes y dos periodos vacacionales (Navidad y Semana Santa).

Te puede interesar: "Esto deberían mostrar en las noticias": El influencer Planeta Juan visita Chihuahua (VIDEOS)

¿Cuántos puentes habrá en el ciclo escolar 2024-2025, según la SEP?

Por medio de su página, la SEP dio a conocer el Calendario Escolar del próximo ciclo que indica que, luego de salir de vacaciones este viernes en Chihuahua, y el 16 de julio en el resto del país, los estudiantes de educación básica volverán a clases el día lunes 26 de agosto.

Posteriormente, a menos de 20 días de retomar actividades, los pequeños tendrán un puente por el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre, por lo que no asistirán a clases, lo cual se repetirá el día 27 del mismo mes, puesto que se realizará el Consejo Técnico Escolar, que sirve para dotar a los profesores de estrategias para mejorar la enseñanza a sus alumnos.

Leer también: De Chihuahua a CDMX: Estos son los lugares que debes conocer en tu viaje a la capital del país

Foto: Daniel Augusto / cuartoscuro.com

En octubre no hay días festivos, sin embargo, como cada último viernes de cada mes, habrá Consejo Técnico, por lo que no tendrán clases el día 25 de ese mes. En noviembre no viene marcado un descanso obligatorio por el Día de Muertos, sin embargo, en muchas instituciones educativas suelen darlos, debido a ello, los pequeños podrían descansar el 1 del mes mencionado.

El 29 de noviembre se realizará otro Consejo Técnico, por lo que tampoco habrá clases, y el 19 de diciembre será el día en el que arranquen las vacaciones de invierno de los alumnos de educación básica que contemplan preescolar, primaria y secundaria, para retomar actividades el jueves 9 de enero, debido a que los días lunes 6, martes 7, miércoles 8, los docentes tendrán talleres intensivos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Más adelante, el viernes 31 de enero habrá un Consejo Técnico Escolar (CTE), que podría juntarse con el festivo del lunes 3 de febrero, fecha que se utilizará para conmemorar el 5 de febrero Día de la Constitución Mexicana de 1917. Luego, el 28 del mismo mes, también habrá descanso por el Consejo Técnico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En marzo, el descanso por el Día del Natalicio de Benito Juárez que es el 21 de marzo, se recorrerá al día 17, y posteriormente, el 28 del mismo mes tampoco habrá clases por el CTE. En abril, los pequeños podrán disfrutar de las vacaciones de Semana Santa a partir del lunes 14 de abril, para regresar a clases el lunes 28 de abril.

Foto: SEP

Turismo Cómo llegar de Chihuahua a Mocorito, Pueblo Mágico en las montañas de Sinaloa

En el mes de mayo los estudiantes también tendrán varios días de descanso, pues se conmemora el Día del Trabajo el 1 de mayo, la Batalla de Puebla el 5 y el Día del Maestro el 15, además de que el 10 de mayo es el Día de las Madres, y suelen darle esa fecha a los pequeños y a los docentes para que puedan pasarla con su familia. Asimismo, el 30 de mayo habrá otro día inhábil por el Consejo Técnico.

Posteriormente, en junio no hay días festivos, pero el 27 habrá Consejo Técnico, por lo que se descansará y en julio los pequeños tendrán clases hasta el día 16, fecha en que arrancan las vacaciones de verano y termina el ciclo escolar 2024-2025.