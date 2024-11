¿Es legal poner cámaras de seguridad fuera de tu casa? Esto dice Profeco

La instalación de cámaras de seguridad en casa se ha vuelto cada vez más común, pero surge la pregunta: ¿es legal colocarlas en el exterior de una propiedad? La respuesta tiene sus matices y depende de ciertos lineamientos legales. Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, esta práctica es legal siempre que se respeten los derechos de privacidad de las personas, especialmente en áreas públicas.

El uso de cámaras de seguridad en exteriores debe enfocarse en proteger la propiedad y prevenir delitos, sin invadir la privacidad de vecinos o transeúntes. No está permitido captar imágenes de personas en espacios públicos sin su consentimiento, salvo en casos de cuerpos policiales. Para evitar malentendidos, Profeco recomienda informar a los vecinos sobre la instalación mediante avisos visibles.

Para abordar la legalidad en el uso de cámaras de seguridad en México, se debe tomar en cuenta lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que regula cómo se pueden captar y procesar las imágenes para evitar violaciones a la privacidad de terceros. Esta normativa permite instalar cámaras en propiedades privadas para proteger bienes y prevenir delitos, pero limita la captación de imágenes en áreas públicas o de personas sin su consentimiento.

Espacios Permitidos y Prohibidos

La LFPDPPP especifica que el uso de cámaras en viviendas es legal siempre que las grabaciones se realicen dentro de los límites de la propiedad privada, sin invadir la privacidad de los vecinos ni de quienes circulan en espacios públicos. Para asegurar el cumplimiento de la ley, se recomienda orientar las cámaras hacia el interior del hogar o en áreas como el acceso principal, sin apuntar hacia la calle o zonas comunes de tránsito.

Foto: Archivo / OEM

Profeco también señala que es importante instalar avisos visibles para notificar a quienes puedan estar cerca de las áreas vigiladas. Esto incluye advertencias a los vecinos y visitantes sobre la presencia de cámaras, las cuales pueden colocarse en accesos visibles de la propiedad.

Lugares donde es ilegal instalar cámaras

Existen ciertas restricciones adicionales en el uso de cámaras de vigilancia en lugares específicos. Según la normativa, está prohibido instalar cámaras de vigilancia en:

Negocios : Los baños, vestidores o cualquier área privada están excluidos de monitoreo.

: Los baños, vestidores o cualquier área privada están excluidos de monitoreo. Escuelas : Solo es permitido en áreas abiertas o pasillos de acceso, y bajo autorización de las autoridades.

: Solo es permitido en áreas abiertas o pasillos de acceso, y bajo autorización de las autoridades. Hospitales : Los espacios privados de los pacientes, como habitaciones o áreas de consulta, no pueden estar vigilados sin autorización.

: Los espacios privados de los pacientes, como habitaciones o áreas de consulta, no pueden estar vigilados sin autorización. Iglesias: Los espacios dedicados a actividades religiosas están sujetos a restricciones de monitoreo sin aprobación previa.

Foto: Archivo / OEM

Estas disposiciones buscan equilibrar la seguridad con la protección de la privacidad individual, limitando la videovigilancia en espacios donde las personas tienen derecho a la intimidad.

¿Cuáles cámaras recomienda Profeco?

Para quienes buscan implementar un sistema de vigilancia, Profeco evaluó diversas cámaras de seguridad Wi-Fi y destaca cuatro modelos que sobresalen en calidad y funcionalidad. A continuación, se presentan las características de cada uno.

1. Mitzu MSC-2020. Esta cámara destaca por su resistencia al clima, con un índice de protección IP66, ideal para exteriores. Ofrece una resolución de 3 megapíxeles (2048x1536) y cuenta con visión nocturna. Además, tiene una función de seguimiento para capturar movimiento en un rango de cinco metros, aunque su consumo energético es alto, alcanzando 80 Wh en uso continuo.

2. Reolink PT Plus. La Reolink PT Plus se alimenta con baterías recargables y permite carga solar, ideal para quienes buscan ahorro de energía. Ofrece una resolución de 2K y detección de personas y vehículos. Aunque su definición en rostros es baja, su versatilidad y conectividad la hacen una opción interesante. Es perfecta para exteriores, aunque no especifica el grado de protección ambiental.

3. Rocket House Eagle. Otra recomendación es la Rocket House Eagle, con resolución FullHD (1080p) y protección IP65, capaz de soportar condiciones climáticas adversas. Aunque carece de una alarma sonora, su definición de rostros es buena hasta un metro y tiene una garantía extendida de cinco años, un plus significativo en términos de confiabilidad.

4. TP-Link Tapo C500. Por último, la TP-Link Tapo C500 combina excelente calidad de imagen con bajo consumo energético (60 Wh). Con una resolución FullHD (1080p), detección de personas y protección IP65, ofrece un buen balance entre calidad y resistencia, ideal para hogares que necesitan monitoreo confiable sin sacrificar el consumo.

Foto: Archivo / OEM

Recomendaciones para una instalación legal y segura

Para evitar posibles conflictos legales o reclamos, Profeco aconseja seguir una serie de pasos antes de la instalación de cámaras de seguridad:

Notificar a los vecinos: Colocar un cartel que indique que el espacio está bajo videovigilancia. Esto reduce los conflictos y brinda transparencia sobre el propósito de la seguridad.

Evitar capturar áreas públicas: Mantener las cámaras dirigidas a las áreas de acceso de la propiedad, sin incluir espacios como calles, jardines o banquetas públicas.

Configurar alertas y almacenar en la nube: La mayoría de las cámaras modernas ofrecen almacenamiento en la nube y permiten configurar alertas de movimiento, lo cual puede ayudar a mantener un historial de eventos sin necesidad de revisar todas las grabaciones constantemente.

Instalar cámaras en exteriores es legal, siempre que se respeten los límites de privacidad y se utilicen equipos adecuados. Siguiendo estas recomendaciones, puedes mejorar la seguridad de tu hogar sin comprometer la privacidad de quienes te rodean.

