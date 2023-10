Casa de las Botellas: Cómo llegar a esta vivienda convertida en una obra de arte en Casas Grandes

Casas Grandes es uno de los cinco Pueblos Mágicos que tiene el estado de Chihuahua y, entre tantas atracciones que hay en este lugar, existe una casa muy especial, la cual fue hecha de botellas.

Llamada oficialmente como la Casa de Botellas, es un sitio con una historia muy peculiar y creada por solamente dos personas, siendo un proyecto que lleva más de 8 años de haber iniciado y que aún no está terminado al 100 por ciento.

La historia de la Casa de las Botellas en Casas Grandes

Casas Grandes está lleno de lugares llenos de historia, que la naturaleza o el tiempo han creado en atracciones turísticas, sin embargo, este sitio es muy distinto, pero no desentona.

Grisel Ortiz, quien se dedica a las artes plásticas, es la creadora de una casa hecha a base de botellas de vidrio y cemento con color, construcción sin igual que ha llamado la atención de propios y extraños, demostrando con ello que el arte no tiene límites y la imaginación juega un papel muy importante.

Este idea, señala, nació al ver un video del templo budista en Tailandia construido completamente con botellas de vidrio, por lo que explicó que no hubo plan de hacerla un sitio turístico y fue creada conforme la marcha.

“Necesitaba construir mi taller y decidí experimentar la técnica, pero sin previo proyecto, fui construyendo de acuerdo a las botellas que recogía del basurero junto con mi ayudante, él trabajaba de un lado y yo por el otro, es por ello que me llevó más de 8 años construirlo hasta como está actualmente”, contó.

La artista plástica explicó que la ahora casa famosa sigue en proceso, por lo que a pesar del paso de los años continua consiguiendo botellas para poder construirla.

“Se han utilizado cerca de 100 mil botellas, de las cuales la gran mayoría las tuvimos que lavar, esta construcción si se ha convertido en un ícono del pueblo y viene una gran cantidad de turistas a verla, aún no se muestra por dentro a toda la gente porque no la he terminado por falta de recursos, conforme al desarrollo de esta obra y la relevancia adquirida decidí darle el giro de galería al terminarlo para exhibir ahí mis pinturas y esculturas, el cual consta de un espacio para exhibición, cocina, baño que no funcionan como tales, sino que están sólo como exposición”.

“El el efecto de las botellas es increíble, son como hermosos vitrales y por supuesto que las botellas aíslan, por su vacío, las inclemencias del tiempo como el frío y el calor. La realidad de este experimento es que ha sido una obra donde mi imaginación ha estado en constante creatividad, pero lo más pesado que se me presentó en esta construcción, pero no menos divertida, fue el escalar para lograr la cúpula con su candil en la parte de la terraza, claro que jamás me imaginé el impacto de este proyecto, pero sí me siento preocupada por no continuarlo al disminuir mis fuerzas por el paso del tiempo, pero tengo fe en Dios que me dará la oportunidad de terminarlo”, finalizó Grisel.

¿Cómo llegar a la Casa de las Botellas?

La Casa de las Botellas se ha convertido en uno de los lugares que los turistas no pueden dejar de visitar estando en Casas Grandes y así ha sido en los últimos años, pues es uno de los más llamativos.

Las personas pueden ingresar a la casa, principalmente para tomarse las tradicionales fotos, pues las miles de botellas que la adornan lo hacen de uno lugar muy bello.

Además, este sitio se encuentra muy cerca de otros lugares como Paquimé, hoteles y restaurantes que hacen sencillo de encontrarla.

Para los interesados para visitar este lugar tan especial, podrán hacerlo viajando tan solo unas cuantas horas desde Ciudad Juárez o Chihuahua.

Quienes partan de Juárez, la forma más segura es tomar, por supuesto la carretera Casas Grandes, siendo un traslado de alrededor de 3 horas y 46 minutos, de acuerdo a Google Maps.

Mientras tanto, de Chihuahua Capital, deberás tomar la carretera a Ahumada, tomar la intersección CHIH 7D en Terrenates, hasta llegar a la carretera Casas Grandes. El tiempo estimado es de 3 horas, con 53 minutos.

