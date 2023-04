Chihuahua tiene la escalada en pared vertical más alta de México: conoce El Gigante

El estado de Chihuahua está repleto de sitios naturales, algunos de ellos inexplorados o poco explorados, sobre todo los que se encuentran en la Sierra, por lo que hay quienes se aventuran a los rincones más escondidos de esa zona para descubrir hermosos paisajes y hacer actividades extremas.

En la Sierra Tarahumara se encuentra la Barranca de Candameña, que es donde se ubican las famosas cascadas de Basaseachi. Esta barranca llega a alcanzar profundidades de hasta 1750 metros y es aquí donde podemos encontrar la Cascada Piedra Volada y la Peña El Gigante.

El Gigante, la peña vertical más alta de México

La Peña El Gigante es un monolito de piedra que es totalmente vertical y tiene una caída libre de alrededor de 885 metros, llevándose con esta medida, el trono a la escalada en “pared vertical” más alta de México.

Debido a la forma que tiene, la Peña El Gigante es todo un reto para quienes gustan de escalar, y es eso mismo lo que los llama a intentarlo, sin embargo, no es tan buena idea hacerlo porque estarías poniendo en riesgo tu vida.

De hecho, en marzo del 2020, dos montañistas estadounidenses intentaron llegar a la cima de la Peña El Gigante, sin embargo, en el transcurso, justo a la mitad del camino, uno de ellos falleció al romperse la cuerda que lo sostenía y caer al vacío y el otro, al quedarse sin lazo para continuar, quedó suspendido en el lugar. Por lo que tuvieron que realizarse maniobras de más de 6 horas para poder rescatarlo con vida.

Escalada en la Peña El Gigante en Chihuahua

Por otra parte, otras personas que se han aventurado a escalar la Peña El Gigante y han resultado ilesas, cuentan maravillosas historias de cómo fue que lograron llegar hasta el punto más alto.

Por medio del Blog OS20, en una entrada redactada por Miquel Mas Serrat, podemos encontrar la historia de cómo un grupo de escaladores españoles decidieron emprender el viaje hasta la Peña El Gigante y escalarla, además, relatan las vivencias que pasaron en el proceso.

Cuentan que tenían en mente ir a una expedición en un lugar muy lejano a la civilización, por lo que, después de pensar en varios lugares, decidieron realizar la escalada en "pared vertical" más alta de México en Peña El Gigante.

Una vez en el lugar, relatan que la escalada a la cima de la peña es muy pesada, no sólo física, sino también mentalmente, pues en ocasiones el miedo a caer y que no pudieran ser rescatados, los invadía. El clima lluvioso y con muchos rayos les causaba aún más temor, pero no perdían la esperanza de lograr escalar la peña completa.

Luego de más de 5 días escalando, los montañistas lograron llegar sanos y salvos a la cima de la Peña El Gigante, aún con lo resbalosas que son las rocas de esta “pared vertical” y lo difícil que es subir a ella.

Quizás te preguntarás, ¿cómo dormían? bueno, pues había dos formas, la primera es que se recostaban sobre piedras lo más grandes posibles y se amarraban con los lazos para escalar. La otra forma era quedándose en una casa de campaña que de igual forma estaba amarrada con lazos para que no cayeran al vacío.

¿Qué peligros puedo encontrar al intentar escalar la Peña El Gigante?

Es importante que sepas que, en caso de que quieras escalar la peña y simplemente visitar la zona, hay varias situaciones que debes tener en cuenta, pues al ser un lugar inhabitado, hay varios riesgos.

Primero hay que empezar porque la Peña El Gigante tiene una inclinación de casi 90 grados, además, las rocas por las que está formada son muy resbalosas, por lo que los riesgos de caer son altos.

Además en el lugar hay muchos animales peligrosos como las serpientes, osos y pumas, que como bien sabemos, si sufrimos un ataque por su parte hay pocas posibilidades de salir vivos.

De igual forma, en caso de resultar herido, es muy difícil pedir ayuda, pues no hay gente en los alrededores, además de que en los pueblos cercanos no es muy buena la atención médica o simplemente es inexistente, por lo que es necesario llevar contigo un kit de emergencias básico.